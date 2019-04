Comisia Iordache a adoptat de urgenta modificarea Codului Penal, pentru ca Guvernul n-a dat OUG. Toader a venit si el la sedinta

UPDATE Comisia a adoptat raport favorabil pe proiectul de modificare a Codului Penal. Raportul de admitere cu amendamente a fost adoptat cu 12 voturi pentru si 7 impotriva.Raportul urmeaza sa intre miercuri in dezbaterea plenului Senatului, dupa cum a anuntat presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache. El a precizat ca martea viitoare comisia se va reuni din nou, astfel incat miercuri aceste modificari sa fie adoptate in plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.In deschiderea dezbaterii, Florin Iordache (PSD) a explicat ca a fost nevoie de aceasta sedinta, deoarece Guvernul PSD-ALDE nu a implementat deciziile CCR.El facea trimitere la acele modificari ale Codului Penal operate anul trecut in Parlament si pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. Intentia Comisiei Iordache de acum este de a scoate din Cod prevederile declarate neconstitutionale si a trece in regim de urgenta restul modificarilor prin Parlament.In discursul sau, Iordache a criticat Guvernul, sugerand ca acesta ar fi trebuit sa dea o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal."De asta nu am invitat reprezentantii Guvernului. Guvernul a avut 4 luni de zile sa duca la indeplinire decizia CCR. Din saptamana, in saptamana, din luna, in luna, ne-am trezit in luna aprilie. Sunt patru luni de la decizia CCR", s-a aratat suparat Iordache pe Toader, care practic a venit neinvitat.El a precizat in sedinta de azi ca decizia politica a PSD este de a discuta articolele declarate constitutionale de CCR si a le adopta cat mai rapid, ca modificari la Codul Penal. Prevederile declarate neconstitutionale vor fi rediscutate in Parlament."Vom avea doua proiecte de lege", explica Iordache."Propunerea PSD-ALDE este de eliminare a articolelor declarate neconstitutionale", mai spune acesta."Ministerul Justitiei nu a avut niciun interes sa adopte", a aruncat Iordache cu sageti in Tudorel Toader, prezent alaturi de el la sedinta comisiei.USR: Vor sa-l salveze pe Dragnea!Intr-o postare pe Facebook , USR arata ca miza acestor modificari de urgenta la Codul Penal este salavarea lui Liviu Dragnea."Florin Iordache executa ordinele lui Dragnea la foc automat! Deputatii din Comisia Juridica au fost ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache a adoptat de urgenta modificarea Codului Penal, pentru ca Guvernul n-a dat OUG. Toader a venit si el la sedinta " pe Ziare.com