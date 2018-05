Comisia Iordache incepe amputarea Codului Penal. Pozitia CSM fata de principalele modificari

Multe dintre propunerile facute de parlamentari la Codul Penal sunt controversate si au iscat reactii din partea societatii civile sau a asociatilor de magistrati.Pe masa membrilor comisiei speciale a ajuns si punctul de vedere al CSM. Potrivit acestuia, magistratii nu si-au insusit cele mai importante modificari aduse Codului Penal.Citeste si: Forumul Judecatorilor desfiinteaza modificarile dorite de PSD la Codurile Penale: Plaseaza inculpatul, nu victima, intr-o pozitie privilegiataMembrii CSM care fac parte din Comisia nr. 1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala - au avut trei intalniri in care au analizat propunerile de modificare a Codului Penal: pe 4 mai, 7 mai si 8 mai.Ei au analizat atat proiectul de lege, cat si observatiile si propunerile trimise de instantele si parchetele din tara.In actele transmise la CSM de Comisia Iordache nu se arata in ce fel urmeaza sa fie modificata infractiunea de abuz in serviciu, in contextul in care mai multi lideri PSD au declarat ca aceasta urmeaza sa primeasca o noua definitie sau un prag valoric pentru incriminarea infractiunii.Anuntul lui OlaruPe 8 mai, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, a declarat, in cadrul unui eveniment organizat de DNA, ca CSM nu isi insuseste modificarile textelor de lege privind traficul si cumpararea de influenta, precum si neglijenta in serviciu."S-au solicitat puncte de vedere de la toate instantele judecatoresti, de la toate unitatile de parchet din tara, inclusiv de la PICCJ, structurile specializate, DNA si DIICOT. M-as referi la cele care vizeaza modificarea unor infractiuni ce au sau pot avea o legatura directa cu activitatea dumneavoastra (DNA- n.red.), trafic de influenta, cumparare de influenta si neglijenta in serviciu", a explicat Olaru.Ce a decis CSMPractic, CSM nu si-a insusit modificarile facute in cazul mai multor infractiuni, cele cunoscute sunt: traficul de infuenta, cumpararea de influenta, darea de mita, favorizarea faptuitorului, marturia mincinoasa.De asemenea, nu au fost insusite modificarile care privesc institutia denuntatorului si a functionarului public, situatia consecintelor ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache incepe amputarea Codului Penal. Pozitia CSM fata de principalele modificari " pe Ziare.com