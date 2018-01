Comisia Iordache se intoarce din vacanta la finalul lunii pentru modificarea Codului penal: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente

"Deocamdata asteptam. Tinem cont de Directiva UE privind prezumptia de nevinovatie, de Deciziile CCR. Inca asteptam amendamente. Nu s-a grabit, inca, nimeni sa depuna amendamente. Pe final de ianuarie probabil ca vom face sedinta", a declarat deputatul PSD, Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale privind domeniul justitiei.Proiectul depus de PSD-ALDE pentru transpunerea Directivei privind prezumptia de nevinovatie a fost criticat de opozitie, in lucrarile din comisie.Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, este de parere ca transpunerea Directivei 343/2016 are potentialul de a destabiliza politica penala de combaterea infractionalitatii, cerand revizuirea proiectului. Predou i-a transmis, in luna decembrie, o scrisoare lui Florin Iordache si i-a cerut ca pana la reluarea lucrarilor comisiei sa revizuiasca "fundamental" proiectul de transpunere a Directivei.Liberalul a precizat ca "in conformitate cu proiectul: nu se mai poate lua masura arestarii pentru infractiunile de coruptie, evaziune fiscala sau spalare de bani pentru coruptie, desi ele prezinta un grad inalt de pericol social; se dezincrimineaza marturia mincinoasa, cu efect inclusiv asupra tuturor cauzelor aflate pe rol".Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a anuntat pe Facebook la final anului trecut ca a retras proiectele de lege care amendau Codul penal si de pe care mai multi parlamentari social-democrati s-au grabit sa isi retraga semnatura, dupa ce au fost aspru criticate in spatiul public. Radulescu le-a transmis, pe Facebook, colegilor sai ca nu venit in Parlament sa ridice "mana de-a proasta" si ca "nu va abdica de la indrepta" legislatia penala.Tot la finalul anului trecut, Korodi Attila, deputat UDMR, declara ca partidul sau nu va sustine proiectele depuse de parlamentarii social-democrati pentru modificarea Codului penal."Modificarile privind Codul Penal, nu au sustinerea si nu au cum sa fie sustinute de UDMR. (...) Sunt foarte multe exagerari in amendamentele depuse, nu au cum sa fie sustinute intr-o dezbatere serioasa", a mai spus Korodi Attila, citat de Mediafax.In schimn, Korodi Attila a auntat ca UDMR va sustine implementa ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache se intoarce din vacanta la finalul lunii pentru modificarea Codului penal: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente " pe Ziare.com