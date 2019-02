Comisia LIBE a decis procedura de audiere si vot pentru sefia Parchetului European, post la care candideaza Kovesi

"In Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European s-a ajuns la un acord si s-a luat decizia finala referitoare la procedura de audiere si evaluare a candidatilor pentru pozitia de Procuror European.Audierea va avea loc astazi, exact asa cum a fost programata, in Comisia LIBE (decidenta) si Comisia CONT (asociata) . Dupa incheierea sedintei, Comisia CONT va avea un vot consultativ. Maine, coordonatorii grupurilor politice din Comisia LIBE vor evalua audierea, iar tot maine, la ora 12.00, va avea loc un vot in Comisia LIBE ca urmare a evaluarii facute de coordonatorii grupurilor politice", a scris europarlamentarul Siegfried Muresan.Surse din cadrul Parlamentului European au explicat pentru Ziare.com ca, in cazul in care cele doua comisii voteaza candidati diferiti, liderii comisiilor CONT - Ingeborg Grassle si LIBE - Claude Moraes urmeaza sa negocieze pentru a face o singura propunere.Interventia PSDPe parcursul zilei audierile de azi au fost puse sub semnul intrebarii, dupa ce Muresan a anuntat, marti dimineata, ca procedura a fost contestata."Socialistii si comunistii din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European au contestat procedura prin care vor fi audiati astazi cei 3 candidati pentru pozitia de Procuror European. De ce au contestat aceasta procedura? Deoarece vor sa tergiverseze si sa obstructioneze intreg procesul", a scris, marti dimineata, Muresan pe Facebook Apoi, surse de la Bruxelles au precizat pentru Ziare.com ca socialistii din LIBE au facut contestatia, la cererea social-democratilor romani, a caror delegatie e condusa de Dan Nica.Muresan sustinea ca era posibil ca audierea de marti sa nu mai aiba loc, din aceasta cauza."Ce va urma acum? Astazi la pranz in Comisia LIBE va avea loc un vot pe aceasta procedura. Care va fi rezultatul votului? Eu cred ca rezultatul votului va confirma aceasta procedura si vom avea audierea in aceasta dupa-amiaza, asa cum este programat si asa cum este firesc.In cazul in care contestarea va avea succes, atunci nu vom avea nicio audiere in aceasta dupa-amiaza. Eu cred ca aceasta contestare si obstructionarea socialistilor si comunistilor nu vor avea succes. Va voi tine la curent", a adaugat europarlamentarul ...citeste mai departe despre " Comisia LIBE a decis procedura de audiere si vot pentru sefia Parchetului European, post la care candideaza Kovesi " pe Ziare.com