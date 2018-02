Comisarul european pentru Justitie: Ce se intampla in Romania a dus la ingrijorari in UE si dincolo de granitele UE

Urmareste, in format LIVE TEXT, cum decurge dezbaterea din Parlamentul European"Discutiile din Romania despre Jegile Justitiei au dus la ingrijorari in UE si dincolo de granitele UE. Romanii au iesit in strada pentru a-si exprima opozitia fata de Legile Justitiei si ingrijorarea fata de combaterea coruptiei. Comisia impartaseste aceste ingrijorari. GRECO a decis pentru prima data sa lanseze o ancheta proprie si va publica un raport in luna martie. Romania are unul dintre cele mai bune sisteme juridice din regiune, dar Comisia a propus un set de recomandari restante.Indeplinirea acestor recomandari ar fi putut duce la inlaturarea MCV. In decembrie 2017, in ultimul raport MCV, Comisia si-a manifestat ingrijorarile fata de continutul Legilor Justitiei. CSM, garantul constitutional al independentei justitiei, a continuat sa-si exprime ingrijorarile si a dat un aviz negativ. Aceste ingrijorari trebuie luate in calcul foarte serios", a spus Jourova.Comisarul european pentru Justitie a formulat o intrebare pentru Guvernul Romaniei: "Procesul acesta (de modificare a Legilor Justitiei - n.red.) respecta independenta justitiei?", apoi a adaugat: "Din pacate, vedem ca sunt criticate deciziile justitiei si normele de integritate, situatie care nu ne ofera incredere. Trebuie respectate standardele europene".Vera Jourova a reiterat apelul pentru guvernul roman de a consulta Comisia de la Venetia in privinta oricarei modificari aduse Legilor Justitiei."Recomandarile pe care le-am trimis autoritatilor romane au fost sa consulte Comisia de la Venetia. Comisia considera in continuare ca Legile Justitiei pot fi modificate astfel incat sa fie bune. As vrea sa repet apelul pe care l-au lansat Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans pentru autoritatile romane, sa deschida dezbaterea si sa construiasca un consens pentru a asigura independenta sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei", a precizat Jourova.Comisarul european pentru Justitie considera ca presedintele Romaniei are un rol cheie in privinta demersului privind Legile Justiti ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru Justitie: Ce se intampla in Romania a dus la ingrijorari in UE si dincolo de granitele UE " pe Ziare.com