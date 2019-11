Compania municipala de termoficare a cerut azi licenta de la ANRE. Ar putea cumpara echipamentele vandute de falimentara RADET

Tocmai cand administratia Capitalei parea sa se astepte mai putin, luni, pe 11 noiembrie, instanta a declarat falimentul RADET. Ce inseamna acest lucru?"Se va reface masa credala, conform ultimelor datorii inregistrate la data deschiderii procedurii de faliment, respectiv 11 noiembrie. Se va face ceea ce trebuie facut: o noua inventariere atat a activului cat si a ceea ce este de recupert, adica sume de recuperat (de incasat - n.red.) de la diverse entitati. Si se va vedea ce se poate plati", a precizat Florian Mateita pentru Ziare.com.RADET nu poate vinde cele 1.000 de puncte termice si nici cei 4.000 de kilometri de conducta de termoficare din subteranele orasului, din cauza ca aceastea nu-i apartin. Infrastructura de termoficare este proprietatea PMB si se afla doar in administrarea RADET.In schimb, ceea ce are RADET in proprietate, printre altele, sunt echipamentele cu care intervine la cele peste 3.500 de avarii anuale si cu care face, in regie proprie, reparatii ale sistemului.Intrebarea este: ce se va intampla cu acestea? Le va vinde RADET ca sa plateasca sume cat mai consistente catre creditorii sai, dintre care cel mai mare este ELCEN (producatorul de energie termica al Capitalei, detinut de Ministerul Energiei)? Si daca da, cui le va vinde? Iar ulterior - odata instrainate echipamentele - cu ce se vor mai remedia avariile, in conditiile in care Termoenergetica are abia cativa salariati si nu si-a cumparat pana acum dotarile necesare?Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a explicat pentru Ziare.com ca s-a indentificat o solutie pentru a rezolva aceasta problema."Ele (echipamentele -n.red.) vor fi introduse intr-un pachet pentru care se va cere astazi drept de folosire, intr-o forma sau alta. Cu alte cuvinte, ceea ce se va putea cumpara (de catre Compania Municipala Termoenergetica - n.red.) se va cumpara. Ce nu, se va inchiria pentru o perioada de la RADET.Principiul de baza este simplu: nu putem functiona fara mai putin decat avem, in momentul de fata. Si tocmai de accea, trebuie sa asiguram (existenta si functionarea -n.red.) a acestui numar minim de utilaje si toate materialele. Iar asta inseamna ca trebuie sa gasim o forma legala sa le folosim. Si o forma legala este, in momentul d ...citeste mai departe despre " Compania municipala de termoficare a cerut azi licenta de la ANRE. Ar putea cumpara echipamentele vandute de falimentara RADET " pe Ziare.com