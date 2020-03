Companiile aeriene cer sprijin financiar de urgenta, din cauza noilor restrictii de calatorie impuse de Trump

Asociatia Internationala a Transporturilor Aeriene (IATA) a cerut guvernelor sa analizeze acordarea unor linii de creditare, reducerea costurilor de infrastructura si reducerea taxelor, transmite Reuters.Restrictionarea calatoriilor intre Statele Unite si majoritatea continentului european, anuntata miercuri seara de presedintele american Donald Trump agraveaza problemele sectorului aviatic care au inceput dupa aparitia in China a noului coronavirus.Citeste si UE denunta interzicerea calatoriilor din Europa impusa de Trump. MAE spune ca nu se refera la romani"In lipsa unei linii de finantare din partea guvernelor vom avea o criza financiara in sector, pe langa urgenta de sanatate publica", a declarat directorul general al IATA, Alexandre de Juniac.Actiunile companiilor aeriene au scazut puternic in ultima eperioada, pe fondul ingrijorarilor in crestere legate de viabilitatea financiara a sectorului.Norwegian Air a anuntat ca va renunta la 4.000 de curse si va concedia temporar pana la jumatate dintre angajati, din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce Delta Air Lines va anula zborurile pe opt rute dintre SUA si Europa, incepand de vineri.Aeroporturile americane au informat Casa Alba ca anticipeaza pentru acest an pierderi de cel putin 3,7 miliarde de dolari, o estimare facuta inainte de ultimele restrictii catre Europa.Restrictiile care vor fi aplicate timp de 30 de zile vor perturba semnificativ traficul transatlantic care este esential pentru profiturile operatorilor aerieni europeni si americani importanti, potrivit analistilor.Rutele respective genereaza 20%-30% din veniturile operatorilor europeni importanti si majoritatea profiturilor acestora, a avertizat un analist al Credit Suisse , Neil Glynn.Glynn a adaugat ca operatorii aerieni vor fi nevoiti probabil sa faca taieri mai accentuate ale capacitatii decat cele ordonate.Actiunile operatorilor europeni si americani au scazut puternic, miercuri, in urma anuntarii noilor restrictii. Titlurile Delta au scazut cu 15%, iar United Airlines cu 18%, in timp ce actiunile American Airlines au scazut cu 9%.Titlurile Air France-KLM au scazut cu 12,7%, IAG, compania mama a British Airways, cu 16%, iar Lufthansa cu 14%. Actiunile Norwegian Air au s ...citeste mai departe despre " Companiile aeriene cer sprijin financiar de urgenta, din cauza noilor restrictii de calatorie impuse de Trump " pe Ziare.com