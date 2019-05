Companiile municipale ale Gabrielei Firea declarate ilegale de instanta au ramas fara buget

Administratia Firea le-a propus consilierilor generali sa adopte, in sedinta de joi, bugetele companiilor municipale. 18 proiecte de buget au fost pe ordinea de zi, iar unul pe ordinea de zi suplimentara. Asa cum Ziare.com v-a informat deja - in loc sa desfiinteze aceste companii - municipalitatea se pregatea sa le dezvolte. Mai exact, voia sa angajeze 2.500 de persoane, ceea ce ar fi dus la o crestere considerabila a cheltuielilor de personal ale companiilor.In plus, administratia Firea pregatea si o serie de investitii despre care nu le-a oferit nici macar consilierilor generali suficiente informatii.In aceste conditii, inca de la inceputul sedintei de joi, consilierul general Roxana Wring (USR) a apreciat ca aceste companii - declarate ilegale de instanta - ar trebui desfiintate, in loc sa fie bugetate, in continuare.Consilierul Catalin Deaconescu (PNL) a solicitat chiar retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor care vizau aprobarea bugetelor companiilor. Gabriela Firea a refuzat sa retraga proiectele.Ulterior, in a doua parte a zilei, consilierii au respins insa, prin vot, adoptarea bugetelor companiilor municipale.Proiectele de buget ale companiilor municipale, respinse pe banda la vot de consilierii generali. Foto: Captura site PMBDe ce s-a ajuns la votul de respingere?Consilierul general Ciprian Ciucu (PNL), spre exemplu, a declarat ca refuza sa voteze "salariile directorimii" din companiile ilegale, care oricum ar trebui desfiintate, nu extinse.Ce salarii voia Firea sa dea "directorimii" din companiiCalculele facute de Ziare.com pe baza datelor PMB arata ca, de fapt, 18 dintre companiile municipale se pregateau sa cheltuiasca, in acest an, cu peste 3,6 milioane de lei mai mult decat in 2018 pentru a-si plati directorii, membrii consiliilor de administratie, cenzorii si alti oameni incadrati pe functii de conducere.Per total, cele 18 companii municipale ar fi cheltuit, in 2019, cu 23% mai multi bani decat in 2018 pentru plata oamenilor din conducere. In cazul companiilor ajunse pe profit, o majorare a indemnizatiilor putea fi, pe undeva, justificata. La urma urmei, o echipa de conducere performanta costa...Interesant este, insa, ca si in cazul companiil ...citeste mai departe despre " Companiile municipale ale Gabrielei Firea declarate ilegale de instanta au ramas fara buget " pe Ziare.com