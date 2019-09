"Acest proiect pe alimente este putin mai complicat, decat cel pentru benzina, pentru ca vorbim de peste 30.000 de produse. Vom avea de la mijlocul acestei luni, similar cu comparatorul de preturi pentru carburanti, unul pentru alimente, iar cei interesati vor putea sa vada preturile la toate produsele si din toate magazinele marilor lanturi alimentare. Daca vor si magazine mai mici sa intre in acest monitor, va fi posibil, dar in aceasta faza cuprindem marile lanturi de magazine din toata tara. Oamenii pot sa compare pretul cosului cu produsele cele mai ieftine sau pretul unui cos cu produsele cele mai vandute", a spus Chiritoiu la Antena 3.Acesta a subliniat ca Monitorul preturilor pentru alimente va avea si o aplicatie pentru telefonul mobil, la fel cum are si cel pentru carburanti."Vom avea si o aplicatie cu pretul alimentelor, care va putea fi descarcata pe telefonul mobil si va fi disponibila pentru ambele sisteme importante de operare", a adaugat seful autoritatii pentru concurenta.La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru "Monitorul preturilor pentru alimente", contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei.Atat platforma web cat si aplicatiile mobile vor oferi multiple facilitati de cautare, sortare si filtrare a datelor."Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preturilor va conduce la transparentizarea pietei pentru consumatori, permitandu-le sa se informeze cu privire la preturile practicate de catre principalii distribuitori cu amanuntul a produselor alimentare, respectiv de principalele retele de distributie a carburantilor auto, astfel incat acestia sa poata alege produsele (carburantii auto si alimente) cu cel mai bun raport pret-calitate", preciza la finele lunii februarie seful Consiliului Concurentei. ...citeste mai departe despre " Comparator de preturi pentru alimentele din supermarketuri, lansat in octombrie " pe Ziare.com