Completurile de 5 contestate: Condamnati celebri, eliberati pe banda rulanta. Ies in seara asta din puscarie

Astfel, inca din aceasta noapte vor fi eliberati din penitenciare Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova, potrivit Digi24.Toate cele trei decizii au fost luate de Completul 2 Penal, care il judeca si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului.Completul 2 Penal este format din Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog, Aida Popa.Instanta Suprema a decis admiterea cererii de suspendare a pedepsei, iar decizia este executorie, motiv pentru care se aplica deindata, iar cei trei vor parasi inchisoarea chiar in aceasta noapte.Cei trei erau condamnati astfel: Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora, Rudel Obreja la 5 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala si complicitate la luare de mita in dosarul Gala Bute, iar Constantin Nita la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.Aparatorii acestora au solicitat suspendarea pedepsei, invocand ilegalitatea completurilor de 5 judecatori care au luat deciziile finale in respectivele dosare de coruptie.Pana cand instanta decide daca mentine sau anuleaza decizia definitiva, cei trei vor fi in libertate.In context, amintim ca si Elena Udrea si Alina Bica au facut cereri prin avocatii lor. Pentru Elena Udrea, decizia a fost amanata pentru 27 ianuarie 2019.Mai multi fosti demnitari condamnati definitiv de completurile de 5 judecatori cer suspendarea executarii pedepsei si rejudecarea apelurilor in baza deciziei CCR privind componenta acestor completuri, potrivit avocatilor acestora.Aproximativ 20 de fosti ministri, fosti parlamentari sau fosti directori din companii de stat au deschis procese in care cer anularea condamnarii si rejudecarea apelurilor. Cei mai multi cer si suspendarea executarii pedepselor, pana la rejudecarea apelurilor.Solicitarea lui NitaPrimii care au cerut acest lucru au fost avocatii fostului ministru al Energiei Constantin Nita, condamnat definit ...citeste mai departe despre " Completurile de 5 contestate: Condamnati celebri, eliberati pe banda rulanta. Ies in seara asta din puscarie " pe Ziare.com