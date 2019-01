"Respinge cererea de ordonanta presedintiala, ulterior modificata. Cu apel in termen de cinci zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj", a stabilit Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, din cadrul Tribunalului Gorj.Zeci de angajati de la carierele Jilt Nord, Jilt Sud si Rosiuta au calitatea de "parat", in acest dosar."Tribunalul nu opreste greva minerilor! Tribunalul Gorj a respins marti cererea Complexului Energetic Oltenia, privind suspendarea grevei minerilor. (...) Miercuri va mai fi un proces pe rol, prin care CE Oltenia cere ca greva sa fie declarata ilegala.Initial termenul a fost pentru joi, dar la cererea companiei energetice a fost mutat mai devreme cu o zi. In aceste procese, CE Oltenia a dat in judecata cateva zeci de salariati, alesi nu se stie pe ce criterii, cata vreme sunt circa opt mii de mineri in greva", au precizat reprezentantii Sindicatului Mine Energie, pe pagina de Facebook La ora transmiterii acestei stiri, cinci angajati ai CEO se afla in greva foamei, iar mii de salariati de la cele zece cariere refuza sa intre la lucru. Administratia se afla la negocieri cu sindicatele.Citeste si:Miile de mineri de la CE Oltenia continua greva: Muncim ca-n lagar, pe salariul minim! Sa vina ministrul Energiei, sa-i aratam!Efectele grevei de la CE Oltenia: Romania risca sa ramana in frig sau sa dea sume uriase pe energie din importGreva minerilor a blocat CE Oltenia. Cat poate rezista Romania fara energia produsa de centrala-mamutGreva si proteste in trei cariere ale Complexului Energetic Oltenia: Angajatii au venit cu un jug ...citeste mai departe despre " Complexul Energetic Oltenia a cerut judecatorilor sa opreasca protestul minerilor. Solicitarea a fost respinsa, greva continua " pe Ziare.com