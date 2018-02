Efectele revolutiei fiscale: la Complexul Energetic Oltenia, s-au majorat salariile brute doar pentru 3.800 din cei 13.300 de angajati

"Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la valoarea de 1.900 lei lunar, la care se adauga sporurile cu caracter permanent si nepermanent, precum si o compensatie financiara, CE Oltenia a majorat salariile de baza brute pentru un numar de circa 3.800 de angajati", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul companiei.De asemenea, in urma negocierii cu sindicatele, CE Oltenia a incheiat in decembrie 2017 un act aditional la Contractul Colectiv de Munca prin care, pentru mentinerea salariului net, calculat in baza prevederilor fiscale anterioare intrarii in vigoare a OUG nr.79/2017, "fiecare salariat al CE Oltenia beneficiaza lunar de o compensatie bruta egala cu influenta asupra salariului net, determinata de transferul obligatiilor privind contributiile sociale datorate de angajator la angajat".Astfel, reprezentantii producatorului de energie spun ca, in luna ianuarie, drepturile salariale ale angajatilor CE Oltenia au fost acordate cu mentinerea castigului net calculat in baza prevederilor anterioare aplicarii OUG nr.79/2017.Totusi, in cazul acordarii unor contributii lunare, angajatul nu are aceleasi drepturi salariale ca in cazul in care salariul brut ar fi fost modificat in contract.CE Oltenia estimeaza pentru anul trecut un profit de 200 milioane lei.In 2016, compania a avut pierderi de 139,8 milioane lei.Ultimul an cand a realizat profit a fost 2013, cand societatea a raportat un rezultat net de 4,59 milioane lei.Complexul Energetic Oltenia a fost infiintat in 2011 prin fuziunea Complexurilor Energetice Rovinari, Turceni si Craiova cu Societatea Nationala a Lignitului Oltenia. Ministerul Energiei detine 77,15% din actiunile companiei, in timp ce Fondul Proprietatea controleaza 21,55% din actiuni. Restul actiunilor apartin Electrocentrale Grup (0,84%) si Societatii pentru Inchiderea - Conservarea Minelor. ...citeste mai departe despre " Efectele revolutiei fiscale: la Complexul Energetic Oltenia, s-au majorat salariile brute doar pentru 3.800 din cei 13.300 de angajati " pe Ziare.com