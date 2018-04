Comuna din Romania fara asistati social: Toata lumea munceste, nu sta la intins mana

Ioan Rusu este primar al comunei Ezeris din anul 2000. Atunci primeau ajutor social in jur de 120 de persoane, desi multi aveau gospodarii cu animale ori tractor in curte."Erau si asistati sociali (sic!) care aveau si 70, 80, 100 de oi, tractor in curte si masina si primeau ajutoare de la statul roman, de la noi, practic, ca cei care muncesc produc si din ce produc platesc si asistatii sociali. I-am pus sa faca un sant de 100 de metri si s-au imbatat ca porcii, asta prin 2004 a fost", a declarat Ioan Rusu.Primarul a reusit sa scada numarul asistatilor social cu 75% in primul mandat, dupa ce nu le-a mai acordat indemnizatii decat celor care chiar indeplineau conditiile legii."Undeva dupa anul 2008 am avut sapte, opt asistati sociali (sic!), iar numarul lor a tot scazut pana am ajuns la unul si la niciunul. Ultimul asistat social pe care l-am avut a fost o babuta, de peste 80 de ani, care a decedat anul trecut. Ea a fost singurul asistat social din comuna, in ultimii cinci ani.Este posibil sa nu ai asistati sociali (sic!), pentru ca la noi in comuna toata lumea munceste, nu sta la intins mana. Nu le-am dat ajutoare sociale cand au vrut si s-au dus ei singuri la munca. Daca nu primesti pomana, trebuie sa te duci sa muncesti, ca altfel nu merge.Ajutoarele sociale sunt obligatorii in conditiile legii, dar unii primari mai trec si pe langa lege si le dau ajutoare. La mine, daca nu s-au incadrat in parametrii legislativi, nu le-am dat, la munca. Nu am facut compromisuri, ca puteam sa fac: ii deschid o pozitie separata la Registrul Agricol unui om, unde el nu are nimic, nevasta si copiii si restul raman pe partea cealalta, la bunica si bunicul sau mamica si taticul, si atunci ceilalti nu au nimic si, cum spune legea, primesc ajutoare sociale. Asta este o posibilitate de a eluda legea, dar sunt si mai multe", a explicat Ioan Rusu.Primarul PNL a mai precizat ca, in timp, i-a convins pe localnici ca nu e o solutie sa primeasca ajutor social, pentru ca sunt locuri de munca si chiar i-a ajutat pe o parte dintre ei sa se angajeze in firme private din orasele vecine."Nu e corect sa astepte ajutorul social, pentru ca locuri de munca au fost si sunt in zona. Si prin comuna mai este nevoie de zilieri, ca sunt muncile agricole. Pe ...citeste mai departe despre " Comuna din Romania fara asistati social: Toata lumea munceste, nu sta la intins mana " pe Ziare.com