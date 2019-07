"Prietenii, muzicienii, artistii, admiratorii si studentii domnului Vintila Mihailescu va invita sa fim impreuna in istorica sala a Ateneul Roman, pentru a aduna fondurile necesare pentru operatia si tratamentul care sporesc sansele de supravietuire ale marelui nostru intelectual.Profesorul Vintila Mihailescu a fost diagnosticat in septembrie 2018 cu Leucemie Acuta Mieloblastica, un tip de cancer agresiv al sangelui. Transplantul este singura sansa de supravietuire si se poate face in Franta. Costurile pe care le presupun internarea, tratamentul si transplantul sunt de minimum 250.000 Euro", se arata pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului.Muzicienii care vor participa la aceasta "seara speciala a solidaritatii si a sperantei" sunt dirijorul Tiberiu Soare, pianistul Horia Mihail, violonistul Gabriel Croitoru, detinatorul viorii Guarneri care a apartinut lui George Enescu, soprana Oana Andra, prim solista a Operei Nationale Bucuresti, si tenorul George Virban."Vintila Mihailescu este unul dintre cei mai iubiti si respectati profesori si autori din tara noastra, care a pregatit cu multa rabdare si daruire numeroase generatii de sociologi si antropologi, a sustinut numeroase conferinte, a publicat carti valoroase si a scris sute de articole pe teme actuale ale societatii romanesti, oferind o analiza lucida si necesara a realitatilor locale in context european.Vintila Mihailescu este un adevarat model pentru toti romanii care vor sa schimbe lucrurile in bine in lumea in care traim, un mentor si un intelept de care avem toti nevoie", mai subliniaza initiatorii acestui eveniment.Biletele pot fi procurate pe site-ul iaBilet.ro.Citeste si:Ce fel de Romanie avem in diaspora? Un dialog cu Vintila MihailescuAntropologul Vintila Mihailescu a fost internat si are nevoie urgent de sange ...citeste mai departe despre " Concert caritabil la Ateneu, in sprijinul marelui antropolog si om de cultura Vintila Mihailescu " pe Ziare.com