Condamnare definitiva in Dosarul Petromservice: Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca au luat fiecare cate 10 ani de inchisoare

Judecatorul a contopit mai multe pedepse care au fost primite de Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca in alte dosare in care au fost condamnati. Vintu mai are patru condamnari definitive, in dosarul privind santajarea lui Sebastian Ghita, privind favorizarea lui Nicolae Popa, in cazul FNI si in dosarul Petromservice.In prima instanta, SOV a fost condamnat la 10 ani si 2 luni de inchisoare, iar Liviu Luca la 10 ani de inchisoare.Instanta a mai decis ca cei implicati in acest dosar sa plateaca in solidar, la plata sumei de 12.808.332 de euro (in lei, la curs BNR din ziua platii efective) si suma de 41.213.717 lei, reprezentand despagubiri civile catre Partea civila - Asociatia Salariatilor din SNP Petrom SA - "PETROM". Prcatic, magistratii au mentinut aceasta prevedere carea fost data si de Tribunalul Bucuresti.Alte condamnariGheorghe Supeala- 10 ani;Octavian Turcan: 8 ani si 6 luni;Zizi Anagnastopol- 5 ani si 6 luni;Ioan Bohalteanu- 5 ani;Reveica Davidescu - 3 ani cu suspendare si obligatia de a presta 100 de zile munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Politiei Locale Sector 1 sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare, pe o perioada de 100 de zile;Emil Nache- 3 ani cu suspendare si obligatia de a presta 100 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila sau in cadrul Consiliului Local Municipal Braila - Serviciul de utilitate publica, administrare si gospodarire locala Braila;Elena Petrovici- 2 ani si 6 luni cu suspendare si de a presta 100 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Politiei Locale Sector 1 sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare;Nicolae Tanasescu- 2 ani si 6 luni cu suspendare si de a presta 100 de zile munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Liceul Tehnologic Maneciu sau in cadrul Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL.Judecarea acestui caz a inceput, in februarie 2014, la Tribunalul Bucuresti, si s-a finalizat in 20 octombrie, dupa 40 de termene de judecata, sentinta fiind pronuntata dupa patru amanari.