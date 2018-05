Condamnare definitiva pentru fosta angajata CEC Bank care a delapidat peste 1 milion de euro

Potrivit unui comunicat transmis luni de Curtea de Apel Alba Iulia, instanta a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba si partea civila CEC Bank SA Bucuresti impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Alba, iar pedeapsa in cazul Elenei Metesan, una dintre fostele angajate ale CEC Bank Zlatna acuzata ca si-a insusit banii clientilor, a fost majorata."Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat decizia definitiva in urma judecarii in apel a dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea 'Dosarul delapidarii de peste 1 milion de euro de la o agentie bancara din Zlatna'. Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba si partea civila CEC Bank SA Bucuresti impotriva sentintei penale pronuntate de Tribunalul Alba, a desfiintat in parte hotararea atacata si a majorat pedeapsa aplicata inculpatei Metesan Elena de la 3 ani inchisoare la 5 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de delapidare (185 acte materiale) . Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia este definitiva", se arata in comunicat.De asemenea, conform sentintei, Elena Metesan este obligata sa plateasca agentiei bancare peste 4,2 milioane de lei si peste 230.000 de euro.Femeia a fost condamnata, pe fond, de Tribunalul Alba, la trei ani de inchisoare cu executare. Potrivit motivarii acestei instante, Elena Metesan a urmarit sa saboteze activitatea bancii, considerand ca nu a fost apreciata corespunzator de conducerea unitatii. Ea a pagubit, astfel, peste 150 de clienti."Inculpata Metesan Elena a precizat ca nu a dorit sa prejudicieze clientii, cunoscand faptul ca oricum vor fi despagubiti si nici nu a dorit sa se imbogateasca, in acest sens a precizat ca a trait modest, iar toti banii i-a donat, pe de alta parte fiind nemultumita de conditiile de munca, de modul in care a fost tratata de superiori si de salariul primit.Astfel, scopul urmarit de catre inculpata Metesan Elena a fost in primul rand de sabotare a activitatii CEC, inculpata considerand ca nu a fost apreciata corespunzator de catre conducerea unitatii si in mod subsidiar de obtinerea unor foloase de natura financiara", se arata in motivarea Tribunalului Alb ...citeste mai departe despre " Condamnare definitiva pentru fosta angajata CEC Bank care a delapidat peste 1 milion de euro " pe Ziare.com