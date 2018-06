Condamnari grele in afacerea privind vanzarea subevaluata a hotelului Astoria, perla Societatii Feroviare de Turism

Fostul director adjunct al SFT CFR SA, Cosmin Udor, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, fostul director general al SFT CFR SA, Luminita Laura Gliga, a primit 5 ani de inchisoare, iar executorul judecatoresc Bogdan Dumitrache trebuie sa execute 5 ani de inchisoare. Decizia a fost data pe 15 iunie de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata la Inalta Curte.Magistratii au mai decis confiscarea de la Bogdan Dumitrache a sumei de 7.196.400 lei. Gliga trebuie sa plateasca suma de 7.015.408,25 de lei catre SFT CFR SA, iar Udor trebuie sa plateasca suma de 34.752 de lei catre societatea feroviara. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut sechestrele asigratorii puse de DNA pe conturile si imobilele Luminitei Gliga. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti din martie 2017.Vandut pentru o datorie minoraHotelul Astoria a fost vandut, in 2008, cu aproximativ 9 milioane de lei, in procedura de executare silita, pentru a achita o datorie a SFT CFR SA de 311.908 lei. Potrivit rechizitoriului, directorii companiei de stat, in loc sa achite creanta, isi plateau primele de vacanta sau de Craciun, sau cumparau anunturi in presa scrisa.Societatea Feroviara de Turism (SFT) CFR SA ar fi putut evita scoaterea la licitatie a hotelului- restaurant Astoria din Bucuresti, ca urmare a neachitarii unor datorii modice. Procurorii DNA spun ca in timp ce societatea de stat era in procedura de executare silita, pentru plata unei creante de circa 311.908 lei, directorii faceau diverse achizitii care nu aveau un caracter urgent, in valoare de 298.484 lei.Banii, aruncati pe prostiiIn aprilie-mai 2008, SFT CFR SA a achizitionat servicii reprezentand: avans tratatii cabinet director general, plati plase de tantar, prime de vacanta, prime de Craciun- achitate in luna aprilie, alarme auto, memory stick-uri, tonere, interventii soft si abonamente legislative, apa plata, servicii de TV cablu, reparatii auto/ anvelope, reclama in Paginii Aurii si anunturi in presa scrisa, cotizatii sindicale etc. Aceasta este concluzia anchetatorilor care au investigat modul in care imobilul a fost pierdut de societatea de stat.Hotelul a fost vandut pe 10 iunie ...citeste mai departe despre " Condamnari grele in afacerea privind vanzarea subevaluata a hotelului Astoria, perla Societatii Feroviare de Turism " pe Ziare.com