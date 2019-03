Eminenta cenusie a Guvernului, Darius Valcov, are doua noi dosare la DNA: Frauda cu fonduri UE si abuz in serviciu

Fost primar al orasului Slatina, fost senator PSD, fost ministru al Finantelor, Darius Valcov (42 de ani) este considerat eminenta cenusie a programului economic al PSD.Potrivit unei analize Ziare.com, Valcov mai are si alte doua dosare pe rolul instantelor:Dosarul 43049/3/2015, pe rolul Tribunalului Dolj, termen pe 10 aprilie. Acuzatiile: luare de mita si trafic de influenta.Dosarul 3263/104/2017, pe rolul Tribunalului Gorj, termen pe 12 martie. Acuzatiile: instigare la dare si luare de mita.Ordonanta lui Danut VolintiruPe 28 ianuarie 2019, procurorul Danut Volintiru, seful Sectiei de combatere a coruptiei din DNA, a analizat situatia anchetelor disjunse din megadosarul care a ajuns la Inalta Curte. La finalul unei ordonante care are 172 de pagini, procurorul a decis continuarea unor cercetari, declinari la alte parchete sau a inchis o parte din ancheta."Doua dintre dosarele disjunse se afla in continuare in lucru pe rolul DNA, in acest moment, alte date nu pot fi puse la dispozitie in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public", se arata intr-un raspuns trimis de DNA, la solicitarea Ziare.com.Detalii despre ce contin aceste doua anchete, la finalul articolului.ClasarilePotrivit sursei citate, Volintiru a clasat o parte din aceste anchete, in baza art. 10 alin, literele:a) -"fapta nu exista";b) -"fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege";c) -"nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea";d) -"faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii";i) -"exista autoritate de lucru judecat".Disjungeri si declinariDe asemenea, a mai fost dispusa solutia disjungerii si declinarea competentei de solutionare a unora dintre cauzele disjunse in favoarea altor unitati de Parchet pentru continuarea cercetarilor in legatura cu savarsirea unor infractiuni aflate in competenta acestora.Este vorba de Parchetele Judecatoriei Slatina si de pe langa Tribunalul Olt.Despre ordonanta semnata de Danut Volintiru a s ...citeste mai departe despre " Eminenta cenusie a Guvernului, Darius Valcov, are doua noi dosare la DNA: Frauda cu fonduri UE si abuz in serviciu " pe Ziare.com