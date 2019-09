Consiliul Concurentei: Autoritatile nu iau masuri pentru a reduce dezechilibrul dintre numarul masinilor si cel al locurilor de parcare

Aceasta este una dintre concluziile analizei derulate de CC pe piata serviciilor de parcare publica cu plata la nivelul municipiilor resedinta de judet Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova.La nivelul municipiilor resedinta de judet analizate, in cinci cazuri (Iasi, Sibiu, Constanta, Drobeta-Turnu Severin si Targu Jiu) sunt peste trei autoturisme inmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare, cea mai dificila situatie regasindu-se la Iasi, cu peste 11 autoturisme inmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare.Cel mai bine se situeaza municipiile Timisoara, Brasov si Pitesti, unde exista un loc amenajat pentru parcare pentru mai putin de doua autoturisme inmatriculate.Autoritatile administratiei publice municipale infiinteaza, organizeaza, coordoneaza, reglementeaza serviciile publice de parcare, stabilirea amplasamentelor facandu-se impreuna cu Politia Rutiera.Astfel, administratiile publice municipale decid daca gestioneaza in mod direct serviciile publice de parcare sau deleaga gestiunea unor operatori (cu capital public, privat sau mixt) prin negociere directa sau prin licitatie publica, incasand redeventa de la acestia.In cazul municipiilor resedinta de judet Cluj-Napoca, Craiova si Iasi autoritatile publice municipale gestioneaza direct parcarile publice.Cu exceptia municipiilor Brasov, Piatra-Neamt si Resita - in cazul carora gestiunea serviciilor de administrare a parcarilor s-a atribuit prin licitatie publica, in cazul municipiilor Constanta, Timisoara, Focsani si Ramnicu Valcea, gestiunea serviciilor de administrare a parcarilor s-a atribuit direct unor operatori infiintati de autoritatile administratiei publice locale.Astfel, concurenta intre furnizorii/prestatorii de servicii de parcare se poate manifesta doar cu ocazia derularii procedurilor de achizitie publica pentru desemnarea operatorilor care vor administra parcarile.In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca, in unele cazuri, durata contractelor de delegare a gestiunii/concesiune pentru servicii de parcare este foarte mare, existand si posibilitatea de prelungire.De exemplu, in cazul municipiului Constanta durata contractului este de 30 de ani, la Timisoara este de 11 ani, prelungit apoi cu inca 5, iar la Resita de 10 ani.In municipiul Brasov, parcarile publice cu plata sunt exploatate, in baza unei negocieri, de o firma care exploateaza parcarile publice cu plata din oras din anul 2000, deoarece procedura de achizitie publica initiata in 2017, in vederea delegarii gestiunii prin concesionare pentru o durata de 10 ani, nu a fost finalizata, fiind contestata.In aceste conditii, pe perioada derularii contractului, piata este inchisa pentru concurenta. Ca urmare, Autoritatea de concurenta recomanda autoritatilor publice locale sa compatibilizeze contractele si sa le limiteze la o perioada de 5 ani, incadrandu-se astfel in recomandarile legale (HG nr. 955/2004) si sa evite prelungirea nejustificata a duratei contractului de delegare a gestiunii/concesiune.In ceea ce priveste redeventa platita de operatorii care au preluat gestiunea parcarilor publice cu plata, aceasta variaza de la un oras la altul, fara a exista o formula obiectiva si transparenta de calcul al beneficiilor unitatii administrativ teritoriale de pe urma operarii serviciuluiAstfel, in municipiul Constanta, pentru bunurile date in administrare, concesionarul Confort Urban SRL datoreaza o redeventa anuala reprezentand un procent de 50% din profitul anual aferent activitatii de gestiune si administrare a domeniului public si privat, fara a se avea in vedere faptul ca, in cazul in care concesionarul nu va realiza profit, acesta nu va avea de platit nicio redeventa. De altfel, din datele financiare publice, rezulta faptul ca in anii 2014 si 2016, compania Confort Urban SRL a inregistrat pierderi.In cazul municipiului Timisoara, concesionarul Drumuri Municipale Timisoara SA datoreaza pentru bunurile date in administrare o redeventa anuala reprezentand 1% din cifra de afaceri obtinuta din exploatarea obiectului concesiunii. Sumele rezultate din exploatarea sistemului public de parcare se constituie venituri ale concesionarului, acestuia revenindu-i obligatia de a folosi 50% din profitul obtinut pentru construirea de noi parcari in municipiul Timisoara. Activitatile de reparatii si intretinere a parcarilor concesionate intra, de asemenea, in sarcina concesionarului.La Focsani, concesionarul Parking Focsani SA trebuie sa achite pentru bunurile date in administrare o redeventa anuala in cuantum de 50.000 lei, in patru rate egale trimestriale.La Ramnicu Valcea, concesionarul Piete Prest SA trebuie sa plateasca pentru parcarile publice cu plata in administrare, o redeventa anuala reprezentand 2% din veniturile incasate, dar nu mai putin de 5.000 lei/luna.La Brasov, sumele incasate drept taxe pentru parcare sunt venituri ale concesionarului, acestuia revenindu-i obligatia de a plati o redeventa lunara in valoare de 35% din acestea, dar nu mai putin de 100.000 lei, insa acest contract de concesiune va inceta dupa finalizarea procedurii de achizitie publica.Nivelul redeventei trebuie sa constituie unul dintre criteriile obiective care trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de servicii si sa garanteze evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala. Redeventa trebuie sa poata fi incasata indiferent de nivelul de profitabilitate al concesionarului.Parcarile de resedinta sunt situate la mai putin de 30 m de imobile, fiind destinate utilizarii de catre locatarii acestora.Parcarile de resedinta sunt, in general, amenajate, exploatate si intretinute de autoritatiile administratiei publice municipale, cu exceptia municipiului Piatra-Neamt, unde gestiunea parcarilor de resedinta a fost atribuita, prin licitatie publica, companiei Parking SA.De regula, parcarile de resedinta, se atribuie cate un loc de parcare pentru fiecare apartament, in schimbul unei taxe locale pentru parcare stabilita prin hotarare a autoritatii administratiei publice municipale. Daca numarul cererilor depaseste suprafata disponibila, se vor organiza licitatii la care pretul de pornire este reprezentat de tariful de baza stabilit prin hotarare a autoritatii administratiei publice municipale.Serviciile de parcare de resedinta nu sunt reglementate in Craiova. Nici parcarile de resedinta din Timisoara nu sunt reglementate, insa taxarea stationarii (sistemul TIMPARK) se aplica in perimetre stabilite impartite in 4 zone tarifare, prin plata unor abonamente/vouchere de parcare.Parcarile de resedinta sunt reglementate la nivelul municipiului Constanta, fiind instituita taxa locala de rezervare pentru fiecare loc de parcare de resedinta.In Cluj-Napoca parcarile de resedinta se inchiriaza persoanelor fizice/persoanelor juridice in schimbul platii unor abonamente anuale parking-uri pentru riverani.Un sistem similar se aplica si in municipiul Iasi, unde parcarile de resedinta se inchiriaza in urma unei licitatii publice cu strigare catre persoane fizice/juridice pe baza de contract cu durata de valabilitate de 1 an, cu posibilitatea reinnoirii. Pretul de pornire la licitatie este stabilit prin hotarare de consiliu local.O particularitate a sistemului de parcare de resedinta din municipiile Constanta, Oradea, Drobeta Turnu Severin, Resita si Focsani este ca in intervalul orar 8.00 - 17.00, de luni pana vineri, locurile de parcare de resedinta libere pot fi folosite de toti participantii la trafic.In mod similar, taxarea utilizarii parcarilor cu plata se face doar in intervalul orar 8.00 - 16.00 in municipiile Iasi si Drobeta Turnu - Severin si in intervalul orar 7.00 - 18.00 in municipiile Oradea si Targu-Jiu, de luni pana vineri, in afara acestor programe de taxare, acestea putand fi exploatate in regim liber.Asadar, in afara unor programe de taxare reglementate la nivel local, locurile amenajate pentru parcare, indiferent de natura acestora, respectiv publice cu plata ori de resedinta, pot fi exploatate in regim liber, fiind la dispozitia beneficiarilor acestor servicii.Aceasta solutie de reglementare poate constitui o modalitate de optimizare a utilizarii locurilor amenajate pentru parcare existente.