Consiliul Concurentei investigheaza licitatii trucate la Transelectrica

Investigatia a fost declansata avand la baza unele informatii furnizate de Transelectrica, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al companiilor ELM Electromontaj Cluj, Energobit, Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart si Energotech, in cadrul a doua licitatii avand ca obiect Retehnologizare a statiei 400/110/20kV Domnesti si Modernizare a statiei electrice 220/110kV Raureni.Potrivit unor anunturi ale Transelectrica din 2016, proiectul retehnologizarii statiei de la Domnesti ar fi fost estimat la circa 32 de milioane de euro, fara TVA, iar cel privind statia de la Raureni, la peste 25 de milioane de lei, tot fara TVA.Reprezentantii Consiliului Concurentei explica faptul ca, in cadrul celor doua licitatii organizate de Transelectrica, ofertantul ce se clasase pe primul loc in urma derularii etapei de licitatie electronica a fost descalificat pentru ca nu a raspuns sau a raspuns incomplet la solicitarea autoritatii contractante, iar contractul a fost atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea, la un pret mai mare."Pornind de la aspectele sesizate de autoritatea contractanta, analizam toate licitatiile de atribuire a lucrarilor respective, fiind posibila o intelegere pentru impartirea contractelor.Este foarte important sa depistam si sa corectam disfunctionalitatile din domeniul achizitiilor publice, astfel incat, in final, sa avem o cheltuire eficienta a fondurilor publice", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, citat in comunicat.In cadrul acestei investigatii, in luna decembrie 2017, autoritatea de concurenta a efectuat inspectii inopinate la sediul companiilor, iar documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza Consiliului Concurentei, in cadrul procedurii specifice de investigatie.Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri.Cu toate acestea, companiile care