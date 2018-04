Consiliul Concurentei: Med Life si Medicover, amendate pentru ca au facut cartel cu bancile de celule stem

"Fiecare maternitate avea o relatie contractuala de exclusivitate cu o banca de celule stem spre care isi indruma pacientele. In cazul in care pacientele optau pentru banca agreata, serviciile de prelevare, procesare si stocare a celulelor stem erau gratuite. In cazul in care optau pentru alta banca, trebuiau sa plateasca un tarif stabilit de maternitate si banca agreata.In aceste conditii, pacientelor li s-a redus accesul la o alta sursa alternativa de furnizare de servicii stem, in functie de calitatea si pretul acesteia, iar costul final platit de paciente era mult mai mare daca nu alegea banca agreata de maternitate.Nivelul ridicat al taxei de recoltare sange/tesut de cordon ombilical aplicata pacientelor care optau pentru bancile non-partenere este reflectat in numarul foarte mic de paciente care au ales aceste banci.Ca urmare, a fost afectata concurenta intre bancile de celule stem prin limitarea posibilitatilor de intrare in maternitati a altor banci concurente, in afara celor partenere", se arata intr-un comunicat remis joi de Consiliul Concurentei Ziare.com.Si-au recunoscut vina ca sa plateasca amenzi mai mici"Relatiile exclusive/parteneriatele au fost incheiate intre Medicover si firmele din grupul CBC (Cord Blood Center Ro si Cord Blood Center Medical), Grup Medlife (Med Life, Rur Medical, Genesys) si Stem Sure Solutions, Arcadia si Stem Sure Solutions, iar apoi Arcadia si Cord Blood Center Medical", se mai arata in comunicat.Consiliul anunta ca toate companiile implicate au recunoscut incalcarea legii concurentei si au beneficiat de reduceri ale amenzilor."Desi in Romania activeaza 12 companii pe piata de prelevare, procesare si stocare a celulelor stem (banci de celule stem sau agenti ai acestora), doar 4 dintre acestea detin aproximativ 90% din piata.In acest context, este evident faptul ca acordurile de exclusivitate/parteneriatele incheiate de o maternitate cu o anumita banca au tendinta de a distorsiona mecanismul de piata (cerere-oferta) si, prin aceasta, de a afecta concurenta", se precizeaza in documentul citat.Iata lista amenzilor date de Concurenta:1. Medicover Hospitals - 181.066 lei2. Med Life SA - 755.962 lei3. Arcadia Hospital - 113.700 lei4. Genesys Medical Clinic ...citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei: Med Life si Medicover, amendate pentru ca au facut cartel cu bancile de celule stem " pe Ziare.com