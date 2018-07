Consiliul Europei cere Romaniei sa nu modifice Codurile Penale fara avizul Comisiei de la Venetia

"Fac apel la toate partile implicate sa astepte avizul Comisiei de la Venetia si sa-l ia in considerare, inainte de a lua masuri suplimentare pentru modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala.Aceasta reforma risca sa intre in contradictie cu obligatiile internationale ale Romaniei, in special cele prevazute in Conventia Consiliului Europei privind coruptia, identificate prin recentul raport al Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) . Ca stat membru al Organizatiei noastre, Romania este obligata sa respecte statul de drept.La 28 iunie, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a solicitat avizul Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Impreuna cu recomandarile GRECO, acest lucru ar trebui sa ajute la gasirea celei mai bune solutii pentru a respecta standardele europene si angajamentele europene ale Romaniei.Consiliul Europei va continua sa acorde o atentie deosebita in ceea ce priveste schimbarile care au loc in Romania si suntem pregatiti sa oferim expertiza suplimentara daca este necesar", sustine Thorbjorn Jagland intr-un comunicat remis Ziare.com.Iata Iata comunicatul transmis de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn JaglandVezi si pozitia Comisiei Europeane despre modificarile la Codul Penal: Nu vom ezita sa luam masuriCamera Deputatilor, decizionala, a votat, miercuri, modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu o zi inainte. Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat.In urma cu doua saptamani, Camera Deputatilor, ca for decizional, a adoptat si proiectul de lege care aduce modificari Codului de Procedura Penala. USR si PNL au atacat deja modificarile la CCR.Iohannis si Opozitia contesta Codul Penal la CCRPresedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a votat modificarile Codului Penal, ca va contesta legea la Curtea Constitutionala.Seful statului a criticat modul de lucru al celor de la PSD si ALDE care au incalcat regulamentul parlamentar pentru a trece pe repede-inainte modificarile dorite la legislatia penala.Si USR si PNL au anuntat ca vor contesta la Curtea Constitutionala modificarile aduse de PSD si ALDE Codului Penal....citeste mai departe despre " Consiliul Europei cere Romaniei sa nu modifice Codurile Penale fara avizul Comisiei de la Venetia " pe Ziare.com