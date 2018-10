Consiliul General a respins rectificarea bugetara dorita de Firea

Consilierul general PSD Anca Florea a citit un amendament, ca in fiecare sedinta CGMB in care se dezbate o rectificare bugetara, prin care a adus alte modificari proiectului initial, fara sa poata cineva sa urmareasca aceste modificari. Unii consilieri generali au parasit sala de sedinte, iar Ciprian Ciucu a catalogat modul PSD de a aduce amendamente drept o mascarada.Proiectul de hotarare a fost respins. PNL, USR si PMP au votat impotriva.La fel ca in alte sedinte CGMB in care este dezbatuta o rectificare bugetara, consilierul general PSD Anca Florea a citit un amendament la proiect, in ritm rapid, fara sa existe posibilitatea de a urmari modificarile propuse pe proiect. Unii consilieri generali au parasit sala de sedinte."Va dati seama ca nimeni nu a inteles nimic din ce s-a citit. Acest stil de a aduce amendamente este o mascarada. Intrebam pe orcine din acest consiliu ce a spus doamna Florea si nu o sa stie sa spuna", a atras atentia si consilierul general PNL Ciprian Ciucu.Amendamentul Ancai Florea a fost, insa, respins.Potrivit expunerii de motive a proiectului, "unele institutii solicita rectificarea bugetelor in sensul diminuarii alocatiilor/subventiilor de la bugetul local". Intrucat nu mai au cum sa foloseasca fondurile alocate pana la sfarsitul anului, banii ar trebui redistribuiti la alte institutii.Conform proiectului, Administratia Strazilor a cerut o diminuare a bugetului cu 153,7 milioane de lei, in timp ce Administratia Spitalelor a solicitat o scadere a bugetului de 47,8 milioane de lei.Mai multe teatre au solicitat si ele scaderi la bugetele pe anul acesta, precum Teatrul Odeon, Teatrul Tandarica sau Nottara. In acelasi timp, CREART a vrut o suplimentare de buget cu 464.000 de lei.Citeste mai multe aici - Firea face alta rectificare bugetara: Taie 200 de milioane de lei de la strazi si spitale si aloca mai multi bani pentru "recreere si religie"Vezi si Firea pierde la vot in Consiliul General: Fara bani de benzina pentru car-sharing in Bucuresti ...citeste mai departe despre " Consiliul General a respins rectificarea bugetara dorita de Firea " pe Ziare.com