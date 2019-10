Consiliul General i-a respins lui Firea proiectul prin care voia sa faca un parc la Baneasa. Avertismentele ecologistilor

Consiliul General a respins, cu 19 voturi impotriva si doar 29 pentru, solicitarea Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a cere inapoi de la Guvern 3 parcele de padure din zona Baneasa, administrate in prezent de Romsilva Gabriela Firea transmisese anterior ca vrea sa amenajeze acolo o "padure parc", asa cum si-a dorit si regele Mihai I. In plus, Firea a spus ca ii va actiona in instanta pe toti cei care au denigrat-o, sustinand ca solicita aceste suprafete de la Guvern pentru a le defrisa si a le da unda verde speculantilor care vor sa construiasca in padure."In primul rand, padurea Baneasa se afla in extravilanul municipiului Bucuresti. Conform legii, nu se poate construi absolut nimic, nu cum aberant s-a afirmat ieri de catre un asa-zis ONG eco-civic, preluate acele informatii cu nesabuinta si fara o minima cercetare si informare si de catre anumiti colegi din Consiliul General din Opozitie. Dar ne vom vedea in fata instantei si de aceasta data nu imi mai retrag plangerea", a amenintat Firea, in sedinta de azi a CGMB.De unde a inceput intregul scandalPrimaria Municipiului Bucuresti (PMB) a pus solicitat joi, pe 24 octombrie, imputernicire de la Consiliul General pentru a cere Guvernului 3 parcele din Padurea Baneasa, aflate momentan in grija Romsilva.PMB a sustinut ca suprafetele respective, totalizand 572 de metri patrati, au mai fost in administrarea sa si in trecut. Mai exact, le-ar fi primit in 1930, gratuit, de la regele Mihai I, in vederea amenajarii unei "paduri-parc".Ulterior, padurea a ajuns in administrarea statului, dupa ce Romsilva a anulat, in instanta, cartea funciara a PMB. Iar acum PMB sustine ca vrea sa administreze din nou respectivele suprafete si sa faca acolo o padure parc.In acest scop, PMB a cerut (CGMB sa voteze, joi, un proiect de hotarare initiat de Gabriela Firea in vederea demararii procedurii de recuperare a palcurilor de padure de la Guvern.In context, Fundatia Eco-Civica atrage atentia ca, daca PBM isi contina demersul, in respectiva portiune de padure se vor trage utilitati (deci se vor face lucrari masive - n.red.). In context, un drum forestier care duce spre Complexul Rezidential Greenfield ar putea fi transformat in drum pub ...citeste mai departe despre " Consiliul General i-a respins lui Firea proiectul prin care voia sa faca un parc la Baneasa. Avertismentele ecologistilor " pe Ziare.com