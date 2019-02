Consiliul Judetean Constanta nu poate fi obligat sa subventioneze cu 50% transportul elevilor, a decis instanta

Tribunalul Constanta a respins ca nefondata solicitarea Asociatiei Elevilor din Constanta de a obliga Consiliul Judetean sa acorde elevilor si studentilor o reducere de 50 la suta la transportul judetean.Decizia instantei poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Constanta, in termen de 15 zile de la comunicare.In 23 august 2018, reprezentantii Asociatiei Elevilor din Constanta au depus o cerere de chemare in judecata a Consiliului Judetean, dupa ce toate discutiile legate de subventionarea transportului judetean cu 50 la suta au ramas fara rezultat.La inceputul acestui an, Asociatia Elevilor a organizat mai multe actiuni de protest in fata Consiliului Judetean, solicitand aprobarea cererii lor.In sedinta Consiliului Judetean din 30 ianuarie, presedintele Asociatiei Elevilor, Andrei Mihai Tanase, a cerut ca elevii sa beneficieze de reducere la transportul judetean."Am venit cu o solicitare de a inceta amanarile, de a inceta promisiunile desarte, de a adopta un proiect de hotarare prin care elevii din judetul Constanta sa poata beneficia de reducerile cu care sunt indreptatiti, conform legii 1/2011. Pana in momentul de fata am primit argumente ca nu se poate aplica aceasta lege, am primit argumente ca nu ar exista bani pentru a se aplica aceasta lege. (...) Suntem aici sa solicitam respectarea legii 1/2011 si acordarea reducerilor pentru elevi si studenti la transportul judetean. Pe cale de consecinta convocarea unei sedinte extraordinare saptamana viitoare pentru adoptarea acestui proiect de hotarare", a afirmat liderul Asociatiei Elevilor.Consilierii judeteni PNL au convocat, in 7 februarie, o sedinta extraordinara a Consiliului Judetean, care a avut pe ordinea de zi un singur proiect de hotarare, si anume acordarea unei reduceri de 50 la suta la transportul judetean pentru elevi si studenti. Dupa o dezbatere care a durat mai bine de o ora, proiectul a fost supus la vot si nu a trecut, inregistrandu-se 15 voturi "pentru" si 15 abtineri. De la sedinta respectiva au lipsit sapte consilieri.Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, le-a transmis elevilor in mai multe randuri ca sunt cautate toate aspectele legale pentru a putea fi facuta aceasta decontare. ...citeste mai departe despre " Consiliul Judetean Constanta nu poate fi obligat sa subventioneze cu 50% transportul elevilor, a decis instanta " pe Ziare.com