Consiliul Judetean Ilfov se muta intr-un bloc nou, cu 8 etaje, din Cotroceni, pentru care da 9 milioane de euro

Este vorba despre un bloc cu subsol, parter, opt etaje si etaj retras, avand o suprafata de 7.300 mp, care se afla pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, Sectorul 6, in zona Cotroceni, conform Jurnal de Ilfov.Procedura de cumparare a acestui imobil a fost aprobata prin HCJI 137/14.12.2017. In 2018, au mai existat doua hotarari - 10/13.02.2018 pentru modificarea HCJI 137, respectiv HCJI 22/6.03.2018 pentru modificarea anexei din HCJI 10 si negocierea directa cu doi ofertanti.S-a facut o oferta pentru imobilul de pe str. Ernest Djuvara si una de pe str. Sf. Vineri nr. 29. In urma negocierilor, s-a optat pentru cladirea de pe str. Ernest Djuvara, care este construita in 2011, cealalta cladire fiind construita in 2003.Conform contractului, cladirea va fi predata mobilata cu birouri, scaune directorale, mese si scaune pentru salile de sedinta de la fiecare etaj, si dotata cu telefoane, cablu STS, rafturi depozitare arhiva, sistem de acces pe baza de carduri.Decizia schimbarii sediului a fost luata pentru ca cel actual, aflat pe str. Gh. Manu 18, Sector 1, este foarte vechi si foarte deteriorat, ceea ce il face nesigur pentru cei 200 de angajati.