Consiliul UE confirma numirea lui Kovesi la sefia Parchetului European. Ce urmeaza si ce se asteapta de la ea

"Consiliul (UE - n.red.) a convenit astazi (luni - n.red.) numirea Laurei Codruta Kovesi pentru a fi primul procuror sef european. Numirea trebuie acum confirmata si de Parlamentul European", informeaza un comunicat de presa remis de Consiliul UE.Urmatoarea sedinta a PE ar urma sa aiba loc joi, 17 octombrie."Doamna Kovesi, cetatean roman, este in prezent procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania. A ocupat diverse functii de procuror in timpul carierei sale in Romania.Procurorul-sef european va organiza activitatea EPPO si va reprezenta Biroul in relatia cu institutiile UE, statele membre si tarile terte. Ea va fi asistata de doi adjuncti si va prezida colegiul de procurori, care va fi responsabil de definirea strategiei si a regulilor interne si de a asigura coerenta intre si in cazuri", potrivit sursei citate.In context, Anna-Maja Henriksson, ministrul Justitiei din Finlanda, tara care asigura presedintia semestriala a Consiliului, a explicat ca este o prioritate ca Parchetul European sa fie functional pana in luna noiembrie 2020.Sarcina lui Kovesi, sustine Henriksson, va fi sa creeze EPPO "de la zero"."Prioritatea Consiliului este ca EPPO sa functioneze pana in noiembrie 2020. In acest sens, devenea urgent sa fie numit procurorul sef european. Dna Kovesi, ca prima persoana care va ocupa acest post, va avea sarcina de a crea EPPO de la zero.Treaba ei, pe parcursul celor 7 ani de mandat, va consta in special in construirea structurii administrative si operationale a biroului si in stabilirea unor bune relatii de lucru cu autoritatile judiciare nationale.Consiliul va continua sa monitorizeze infiintarea biroului pentru a ne asigura ca avem un EPPO eficient, care va deveni piatra de temelie a luptei noastre impotriva fraudei si coruptiei pentru finantele UE", a afirmat Henriksson, citata in comunicat.Amintim ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au semnat, pe 24 septembrie, acordul prin care Laura Codruta Kovesi este desemnata candidat comun pentru functia de procuror sef european.Cu ce se va ocupa Parchetul EuropeanParchetul European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata