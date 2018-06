Consiliul UE: Romania nu a adoptat masuri eficiente pentru a corecta abaterea bugetara semnificativa

Astfel, fost emisa o noua recomandare, a treia adresata Romaniei din 2017, in temeiul "procedurii de abatere semnificativa" a Uniunii Europene, informeaza un comunicat de presa al institutiei.De asemenea, Consiliul a emis Ungariei o recomandare de masuri pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa.Romania a fost supusa din iunie 2017 procedurii de abatere semnificativa, dupa o deteriorare semnificativa a echilibrului sau structural in 2016 si o deteriorare suplimentara in 2017.In decembrie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie care stabileste ca Romania nu a reusit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa.Consiliul a cerut masuri pentru asigurarea unei cresteri nominale a cheltuielilor guvernamentale primare nete nu mai mare de 3,3% in 2018, reprezentand o ajustare structurala de cel putin 0,8% din PIB.Conform datelor Comisiei Europene, plafonul stabilit de Consiliu a fost mult depasit, echilibrul structural s-a deteriorat la minus 3,3% din PIB, ambii indicatori confirmand o abatere bugetara semnificativa, se arata in comunicat.Consiliul recomanda Romaniei sa adopte masuri pentru a se asigura ca in 2018 cresterea nominala a cheltuielilor guvernamentale primare nete nu va depasi 3,3% si in 2019 nu va depasi 5,1%, reprezentand o ajustare structurala anuala de 0,8% din PIB in ambii ani.Consiliul recomanda ca orice castiguri neasteptate sa fie utilizate pentru reducerea deficitului, iar masurile de consolidare bugetara sa asigure o imbunatatire de durata in echilibrul structural al cheltuielilor guvernamentale.Consiliul a stabilit un termen limita - 15 octombrie 2018 - pentru ca Romania sa prezinte un raport privind actiunile intreprinse ca raspuns la recomandarea revizuita.De asemenea, Consiliul a emis Ungariei o recomandare de masuri pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa.Ambele tari sunt responsabile pentru deviatii semnificative de la obiectivele lor bugetare pe termen mediu (MTO), dupa cum s-a convenit conform Pactului de Crestere si Stabilitate, cadrul de reglementare fiscala al UE, se arata in comunicat.Obiectivul bugetar pe termen mediu si procedura de abatere semnificativa fac parte din latura preventiva a Pactului de Crestere si Stabilitate. Latura preventiva se concentreaza pe echilibrele structurale si, prin urmar ...citeste mai departe despre " Consiliul UE: Romania nu a adoptat masuri eficiente pentru a corecta abaterea bugetara semnificativa " pe Ziare.com