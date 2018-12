Continua problemele la autobuzele cumparate de Firea: N-am vazut niciodata masini cu atatea probleme!

Din pacate, problemele raportate atunci n-au fost unele izolate, iar soferii au continuat sa aiba batai de cap cu masinile noi si in zilele care au urmat.In loc sa isi asume raspunderea gasirii unei solutii, autoritatile sustin ca autobuzele merg bine, iar bucurestenii, departe de a fi nemultumiti, trimit chiar mesaje de multumire pentru ca noile autobuze circula pe strazile Capitalei.Situatia e cu atat mai ingrijoratoare cu cat primaria a cumparat nu numai cele 30 de autobuze pe care le-au vazut bucurestenii, ci 400, care urmeaza sa fie livrate pana la finele anului 2019.Inca din vara, Gabriela Firea promitea ca in 2018 si 2019 vor ajunge la Bucuresti 400 de autobuze noi, ultramoderne, cumparate de Primarie, cu 100 de milioane de euro, de la firma Otokar. In mod normal, pentru bucuresteni - obligati sa circule pe unele dintre cele mai aglomerate sosele din lume - vestea ar fi trebuit sa fie una extraordinara, din mai multe motive.Inainte de toate pentru ca in noile autobuze oamenii s-ar fi putut bucura de o calatorie decenta, de care nu au parte in masinile soioase pe care STB le scoate acum pe trasee. In plus, masinile ultramoderne i-ar fi putut convinge pe multi bucuresteni sa prefere autobuzul masinii personale. Iar asta ar fi dus la decongestionarea traficului si, automat, la scurtarea perioadelor parca nesfarsite pe care cu totii le petrecem, zilnic, in trafic, in Capitala. Parea parca prea frumos ca sa fie adevarat!Din pacate, s-a demonstrat ca asa si era, iar sperantele bucurestenilor la un transport in comun mai curat si mai eficient au fost desarte! Motivul: imediat ce au fost scoase pe sosele, primele autobuze turcoaz - marile sperante ale transportului in comun din Capitala - au si inceput sa se defecteze.Spre exemplu, inca din prima zi pe traseu, un autobuz nou de pe linia 336 s-a defectat si n-a mai pornit. Ca sa nu blocheze drumul, pana la urma, a fost tractat si cu greu s-a urnit din loc. Nu peste mult timp, un sofer a ramas blocat in cabina unui alt autobuz nou, care circula pe linia 302. Omul n-a mai reusit sa deblocheze singur usa si a avut nevoie de ajutorul colegilor pentru a putea iesi din habitaclu.Iar acestea n-au fost decat parte dintre greutatile intampinate de soferii si calatorii care au circulat, in pr ...citeste mai departe despre " Continua problemele la autobuzele cumparate de Firea: N-am vazut niciodata masini cu atatea probleme! " pe Ziare.com