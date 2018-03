Contractele pe care Firea le da propriilor firme, reclamate la Comisia Europeana si Consiliul Concurentei

Acestea atrag atentia ca se poate ajunge chiar la infringement, pentru ca acest proces poate fi considerat ajutor de stat "cu dedicatie"."In mare masura, alocarile de lucrari si controlul fluxurilor financiare in sectorul de constructii a ramas ostatic al mediului politic, ceea ce este o mare problema. Agresivitatea reprezentantilor politici in materie de control al fluxurilor financiare se face simtita in continuare.O tema care ne ingrijoreaza este legata de demersurile de etapizare a unor activitati de constructii de catre Primaria Municipiului Bucuresti, de catre CNAIR. Nu putem sa fim de acord ca, pe fonduri publice, Primaria sa incredinteze in mod direct lucrari catre firmele pe care a incercat sa le construiasca pentru aceste servicii.Vom actiona in acest sens si la Consiliul Concurentei, si la Comisia Europeana", au anuntat patronatele.Acestea amintesc ca procedura de incredintare directa poate duce la abuzuri si la discriminarea firmelor cu capital privat."Nu putem opri Primaria sa-si infiinteze oricate societati doreste, dar sa evite procedurile de achizitii publice pentru alocarea de proiecte este un abuz, este o tema care poate duce pana la o procedura de infringement, pentru ca poate fi citita ca un ajutor de stat pe care o entitate politica o acorda unor companii, cu dedicatie.Or, noi vrem ca la aceste proceduri de licitatie sa poata participa atat firmele Primariei, oricate vor fi ele - zeci, sute, dar si firmele care s-au specializat in lucrari de constructii. Nu credem ca firmele cu capital privat pot fi discriminate de la competitia pe fondurile publice", a sustinut, joi, intr-o conferinta de presa, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), Laurentiu Plosceanu.Nu mai putin de 22 de companii au fost infiintate, anul trecut, de Primaria Bucuresti, cu scopul declarat de a face mai usoara, mai simpla si mai ieftina viata bucurestenilor.Acestea urmeaza sa presteze majoritatea serviciilor pentru care pana acum primaria avea contracte cu operatori privati, dar si o parte din activitatile prestate de regiile si institutiile din subordinea municipalitatii.In numai cateva luni de la infiintare, companiile municipale ale Capitalei au incheiat cel putin 373 de tranzacti ...citeste mai departe despre " Contractele pe care Firea le da propriilor firme, reclamate la Comisia Europeana si Consiliul Concurentei " pe Ziare.com