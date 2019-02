"Sunt in desfasurare controale la aceste clinici (care au colaborat cu Matteo Politi - n.red.) . Este Inspectia Directiei de Sanatate Publica si de maine (joi - n.red.) Corpul de Control al ministrului. Sa vedem despre ce este vorba, despre ce proceduri si din care moment au inceput", a spus Pintea.Ministrul a precizat ca exista clinici care au fost contactate de Matteo Politi si care au refuzat pentru ca nu avea dosarul complet. "Clinicile serioase au spus nu", a adaugat Pintea."Verificam toate codurile de parafa care au fost date in 2018. Sunt 1.000 de dosare. Verificam si dosarele medicilor din afara tarii care au cerut sa lucreze in Romania", a adaugat Sorina Pintea, precizand ca acesta este doar primul pas, dar ca vor merge cu verificarile si in anii din urma.Ministrul a acuzat clinicile private pentru aceasta situatie, sustinand ca in sistemul de stat nu este posibil sa existe vreun astfel de caz."Vreau sa ma asigur ca nu mai exista alte dosare incomplete. Institutiile, clinicile private nu sunt constiente de ceea ce trebuie sa faca. Va asigur ca in sistemul public nu exista asa ceva", a adaugat Pintea.Cu toate acestea, falsul medic a obtinut o parafa de la o institutie din sistemul public. Miercuri dimineata, Pintea a declarat ca functionara DSP care i-a eliberat codul de parafa lui Matteo Politi a spus ca a facut-o din mila.Amintim ca Matteo Politi a fost retinut, miercuri dimineata, in Vama Curtici, in timp ce incerca sa fuga din Romania intr-un tren.Citeste si:Dosar penal in cazul falsului chirurg italian. E cercetat si pentru inselaciune, dupa ce a mintit ca detine o clinica privataFalsul medic fusese condamnat in Italia: Pe langa doctor, s-a dat si profesor. Un pacient a suferit complicatiiCazul falsului chirurg italian care a operat in Romania: Ce spun Sorina Pintea si Colegiul Medicilor ...citeste mai departe despre " Controale la clinicile private dupa cazul medicului fals. Pintea: Va asigur ca in sistemul public nu exista asa ceva! " pe Ziare.com