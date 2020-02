Control in garile si trenurile din Romania: Mucegai, gunoaie si alte pericole pentru calatori

Inspectorii au verificat 398 de operatori economici care presteaza servicii in domeniul transportului feroviar de calatori si/sau care isi desfasoara activitatea in incinta sau in apropierea garilor. Au fost constatate abateri de la prevederile legale la 295 dintre firmele verificate.In urma controalelor, inspectorii au dispus:- oprirea temporara de la comercializare a 549 kg produse alimentare in valoare de 3.959 de lei si de produse nealimentare in valoare de 841 de lei pana la intrarea in legalitate;- oprirea definitiva si scoaterea de la comercializare a 284 kg produse alimentare in valoare de 4.211 lei si de produse nealimentare in valoare de 875 de lei produse posibil periculoase pentru consumatori;- aplicarea de 372 sanctiuni contraventionale, constand in 167 de avertismente si 205 amenzi contraventionale insumand 1.213.500 de lei, pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.De asemenea, s-au dispus 10 masuri de oprire temporara a prestarii serviciului.Iata ce nereguli au descoperit inspectorii:- in spatiul destinat circulatiei calatorilor din incinta garilor existau gauri in paviment, lipseau bucati de piatra/gresie, canale/guri de canal neconforme;- conditii igienico-sanitare necorespunzatoare in compartimente, iar fotoliile aveau tapiteria patata, rupta, cu cotiere rupte, murdare, patate, tetiere murdare;- in zona peroanelor, bancile destinate calatorilor nu erau sterse complet de zapada pentru a putea fi utilizate;- peronul nu era inaltat si se afla la o distanta destul de mare de tren, fiind ingreunat accesul in teren si punandu-se in pericol securitatea calatorilor;- rampele pentru persoanele cu dizabilitati nu erau curatate de zapada, existand crengi de copaci rupte, ce blocau calea de acces;- bancile pentru stationarea calatorilor nu erau curatate;- peretii si tavanul din interiorul statiilor erau insalubre prezentand pete de mucegai si infiltratii;- ferestrele salilor de asteptare erau sparte si neigienizate, existand pasari in interiorul cladirii;- in zona peroanelor, existau gunoaie, saci de plastic de gunoi neridicati;- lipsa burlanelor de scurgere a apelor pluviale;- lipsa scaunelor sau scaune insuficiente in salile de asteptare;- fin ...citeste mai departe despre " Control in garile si trenurile din Romania: Mucegai, gunoaie si alte pericole pentru calatori " pe Ziare.com