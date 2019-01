Corina Cretu contrazice iar Guvernul: Spitalele regionale se pot face si pana in 2021. Daca nu vor ei, macar sa lase autoritatile locale

Si, desigur, aratati cu degetul pentru acest esec toti ceilalti, mai putin cei de la PSD si ALDE. Tehnocratii, Ciolos, institutiile europene si chiar unii de-ai lor, cum ar fi comisarul Corina Cretu, iesita din gratiile sefului PSD dupa ce l-a contrazis cu cateva cifre."Nu s-a intarziat pentru ca n-a vrut Guvernul sau n-a vrut Ministerul Sanatatii, ci pentru ca exista niste proceduri pe care acesti consultanti le-au respectat si pe mine ma mahneste ca anumite comunitati locale care nu au fost atat de implicate spun ca Ministerul Sanatatii si Guvernul nu vor.Vrem, o sa atragem aceste fonduri si vom construi aceste spitale, dar cred ca trebuie sa le construim cu costuri cat mai mici pentru Romania, daca exista aceste fonduri europene. Eu sper ca s-a inteles exact si ca nu exista niciun exercitiu de imagine", spunea in decembrie ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cand respingea fara drept de apel propunerea autoritatilor locale din Cluj de a prelua ele constructia spitalului regional.Citeste si: Programul Guvernului Dancila: Opt spitale regionale, unul republican, ambulante in fiecare comuna si o noua lege a sanatatiiAcum, europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu prezinta un raspuns oficial semnat de comisarul european Corina Cretu (PSD) in care aceasta arata nu numai ca spitalele regionale ar putea fi construite acum, si nu in 2020, dar si faptul ca proiectele ar putea fi preluate fara niciun fel de problema de catre consiliile judetene, daca Guvernul le-ar permite."Comisarul Corina Cretu a raspuns interpelarii mele scrise referitoare la spitalele regionale din Cluj-Napoca, Craiova si Iasi si confirma ca spitalele pot fi finantate in actuala perioada de programare (deci nu este necesara amanarea dupa anul 2020) si ca, la solicitarea guvernului roman, consiliile judetene din Cluj, Iasi si Dolj pot deveni beneficiarii acestor proiecte in locul Ministerului Sanatatii.In scrisoare, comisarul Cretu mai arata ca Guvernul nu a depus inca niciun proiect la Comisia Europeana si ca nici studiile de fezabilitate nu au fost finalizate.Cer Guvernului, ministrilor Rovana Plumb si Sorina Pintea, sa solicite Comisiei Europene modificarea Programului Operational Regional si desemnarea ca beneficiari consil ...citeste mai departe despre " Corina Cretu contrazice iar Guvernul: Spitalele regionale se pot face si pana in 2021. Daca nu vor ei, macar sa lase autoritatile locale " pe Ziare.com