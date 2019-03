Corina Cretu: Guvernul nu a facut nicio solicitare la CE pentru finantarea Autostrazii Moldova, desi o putem oferi

"Vreau sa va amintesc ca eu am atras semnale de alarma asupra nevoii de conectare a Romaniei la reteaua europeana de autostrazi si transport inca din prima zi a mandatului meu. Exista un Master Plan aprobat de Comisia Europeana inca din 2015, si pentru mine este absolut inexplicabil de ce, dupa ce o tara isi stabileste prioritatile, nu depune si proiecte aferente catre Uniunea Europeana", a declarat, vineri, Corina Cretu, intr-o conferinta de presa.Potrivit comisarului european, Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce priveste rata mortalitatii in accidentele rutiere."Este foarte trist ca Romania este pe primul loc in ceea ce priveste rata mortalitatii in accidente rutiere. Infrastructura de transport inseamna, de fapat, investitii, locuri de munca si o viata mai buna pentru cetateni", mai spune Cretu.Aceasta mai precizeaza ca in ceea ce priveste Autostrada Moldova, Guvernul nu a facut la Comisie o solicitare de finantare pentru studiul de fezabilitate, asta in ciuda faptului ca, asa cum sustine Cretu, Comisia ar fi fost de acord cu o finantare."In legatura cu Autostrada Moldova, serviciile noastre au avut consultari cu Guvernul Romaniei. Putem oferi finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate (...) dar avem nevoie de o solicitare din partea Guvernului Romaniei, pe care nu o avem. Deci noi ne-am oferit la Comisie sa realizam studiul de fezabilitate pentru Autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures, pe perioada actuala de programare. Dar aceste lucruri nu le putem face fara a primi proiectele la Comisie", a mai declarat Cretu.Primul metru de autostrada construit in Moldova a fost inaugurat vineri, la ora 15:00, de omul de afaceri Stefan Mandachi, suceveanul care a initiat protestul "Romania vrea autostrazi".Zeci de mii de romani, din tara si din diaspora, zeci de firme, mai mici sau mai mari, banci, agentii imobiliare sau ambasade, profesori si elevi, medici, politisti sau transportatori, au spus la unison ca isi doresc autostrazi in Romania, asumandu-si in diverse forme sloganul "si eu", viralizat pe Internet in ultimele saptamani, oprindu-si activitatea astazi, 15 martie, incepand de la ora 15:00, pentru 15 minute.Iata mai multe detalii:Stefan Mandachi a inaugurat primul metru de ...citeste mai departe despre " Corina Cretu: Guvernul nu a facut nicio solicitare la CE pentru finantarea Autostrazii Moldova, desi o putem oferi " pe Ziare.com