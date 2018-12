Corina Cretu o someaza pe Dancila sa spuna daca atacurile la adresa CE reprezinta pozitia statului roman

"Nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant, inclusiv din Guvern, ataca Comisia Europeana. Aseara, nu numai eu am fost atacata, ci si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.Stiti foarte bine ca Frans Timmermans este de cateva saptamani bune atacat si jignit in fiecare zi in Romania de membrii partidului de guvernamant. Si cand comisarul Vera Jurova a fost in Romania, am vazut atacuri la adresa ei. Guvernul Romaniei va fi miercuri la Bruxelles, va prezenta, in cadrul Colegiului comisarilor, programul presedintiei Romaniei.As invita-o pe doamna premier sa faca aceste precizari, daca toate aceste atacuri la adresa Comisiei Europene reprezinta pozitia oficiala a statului roman, pentru ca nu am vazut nicio delimitare, nicio dezavuare", a spus Corina Cretu."Politizarea este in detrimentul cetatenilor romani. Imi doresc ca impreuna cu primarii, cu Guvernul, sa reusim sa imbunatatim viata oamenilor. Din partea mea, am crezut ca sunt considerata un partener si sunt la dispozitia autoritatilor romane pentru a gasi solutii pentru a imbunatati viata oamenilor.Fac apel la Guvernul Romaniei, la cei care au atriutii, sa isi canalizeze energiile nu spre atacuri personale ci sa gaseasca solutii la problemele Romaniei", a mentionat Cretu.Reactia comisarului european vine dupa ce consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a acuzat-o de minciuna prin omisiune."O imbinare este cel mai potrivita si exista regulamentul 1303, din 2013, al Comisiei Europene care chiar incurajeaza sa se faca parteneriat public privat, iar partea publica, care intra in parteneriat, sa fie din fonduri europene. Chiar se incurajeaza acest lucru. Ele nu se exclud. (...) Corina Cretu minte prin omisiune", a sustinut Darius Valcov, la Antena 3.Comisarul european pentru politica regionala a participat, luni, la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului, realizat din fonduri europene. ...citeste mai departe despre " Corina Cretu o someaza pe Dancila sa spuna daca atacurile la adresa CE reprezinta pozitia statului roman " pe Ziare.com