Coronavirus: A fost inregistrat al treilea deces in Franta, care devine un focar major de contaminare in Europa

Potrivit unor surse concordante, persoana decedata este o femeie octogenara din Crepy-en-Valois, un oras din nordul Frantei unde lucra o alta victima a noului tip de coronavirus, care a murit la Paris saptamana trecuta.Dupa decesul unui turist chinez, bilantul a urcat la trei victime in Franta dintre cele 130 de cazuri confirmate de la inceputul epidemiei, iar Franta a devenit astfel un nou focar major de contaminare in Europa.Consecintele epidemiei asupra vietii de zi cu zi a francezilor incep sa se faca simtite: adunarile publice organizate in spatii inchise la care participa peste 5.000 de persoane au fost interzise.Evenimente diverse, precum Salonul international al agriculturii, au fost scurtate, Salonul international de carte de la Paris, ce ar fi trebuit sa aiba loc intre 20 si 23 martie, a fost anulat, iar un important targ international al pietei imobiliare, salon Mipim din Cannes, programat in martie, a fost amanat pentru luna iunie.Alte evenimente care se desfasoara in exterior, precum Semimaratonul de la Paris (programat duminica), au fost anulate.Autoritatile franceze au suspendat si excursiile scolare in strainatate "pana la noi dispozitii" si intreruperea imediata a celor aflate in desfasurare.Muzeul Luvru, inchis. Cresterea economica, afectataTurismul este afectat, de asemenea, de raspandirea noului tip de coronavirus. Muzeul Luvru din Paris a ramas inchis incepand de duminica.Angajatii celui mai vizitat muzeu din lume au votat in unanimitate in cadrul unei adunari generale in favoarea dreptului de a se retrage, a explicat pentru AFP Christian Galani, reprezentant al sindicatului angajatilor din muzeul parizian.Angajatii de la Luvru si-au exercitat deja duminica acest drept, ce permite unui salariat francez sa isi inceteze activitatea din cauza unui pericol "grav si iminent pentru viata lui sau pentru sanatatea lui", determinand astfel inchiderea muzeului parizian.In acest context, guvernul de la Paris a anuntat ca ritmul de crestere a economiei franceze ar putea sa scada sub pragul de 1% in 2020, pana la 0,9%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale in raport cu precedenta previziune, publicata la sfarsitul lunii noiembrie.