Coronavirus: Americanii trimit armata in zona rosie din New York

Garda Nationala va livra mancare persoanelor aflate in carantina din New Rochelle, unde exista o zona rosie, "de izolare", de 1,6 km.Din aceasta zona provin cele mai multe cazuri de coronavirus din SUA, a spus guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, citat de BBC.Pana in prezent, exista peste 1.000 de cazuri confirmate de coronavirus in SUA.In New York exista 173 de cazuri, cele mai multe din SUA, 108 dintre acestea fiind confirmate in Westchester, unde se afla New Rochelle - "focarul de infectie".Amintim ca, sambata, Andrew Cuomo a decretat stare de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca.Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany, in weekend.Potrivit acestuia, costul luptei cu COVID-19 a fost "probabil" de 30 de milioane de dolari pe saptamana pentru acest stat american.Guvernatorul a mai anuntat ca in prezent se fac teste pentru coronavirus 24 de ore pe zi, prin aceasta urmarindu-se identificarea cat mai multor cazuri pozitive pentru a le izola si a incetini raspandirea virusului.