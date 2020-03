Completarea acesteia cu date eronate intra sub incidenta legii, conform articolelor 326 si 352 din Codul Penal, atrag atentia oficialii MAI.Art. 326 - Cod PenalDeclararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.Art. 352 - Cod Penal(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda.Iata declaratia pe proprie raspundere care trebuie completata.Sursa: Facebook/ MAICiteste despre cazuri de romani care nu au respectat deciziile autoritatilor sau au mintit pentru a evita izolarea:Barbatul din Bucuresti care a mintit ca nu a fost plecat din tara a infectat 6 persoane. Cel mai recent caz confirmat: un medic de la Spitalul MAIO femeie din Hunedoara confirmata cu coronavirus, amendata pentru ca nu a respectat carantinaMai multi romani au intrat in Romania prin Grecia, pentru a-si ascunde sederea in ItaliaI.S. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Cine minte in declaratia data la intrarea in Romania risca pana la 2 ani de inchisoare " pe Ziare.com