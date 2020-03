Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca programul in 19 puncte, ce va fi aprobat oficial marti, va permite si inchiderea imediata a frontierelor daca va fi necesar, urmand sa mai intre in tara doar cetatenii finlandezi care revin in tara, precum si transporturile de bunuri si medicamente.Scolile si universitatile vor ramane inchise de miercuri si pana la 13 aprilie.Adunarile publice vor fi limitate la cel mult 10 persoane, iar institutiile culturale, sportive si centrele pentru tineret vor fi si ele inchise.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Finlanda declara stare de urgenta " pe Ziare.com