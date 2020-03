Coronavirus: Grupul Mobexpert isi intrerupe activitatea pentru a isi proteja clientii si angajatii

"Este prima oara in cei 27 de ani de existenta a Mobexpert cand magazinele vor fi inchise. Insa sanatatea clientilor si angajatilor nostri este prioritara. Pentru ca nu vindem un produs de prima necesitate pentru actuala situatie, singura decizie responsabila este sa intrerupem activitatea." a declarat Dan Sucu , Presedintele si proprietarul Grupului Mobexpert.Magazinele vor fi inchise incepand de joi, 19 martie. Activitatea logistica a grupului va fi intrerupta incepand de sambata, 21 martie, se arata intr-un comunicat Mobexpert.Hotararea ii vizeaza pe toti cei 2.400 de angajati ai grupului. In perioada intreruperii activitatii, Mobexpert va achita catre angajati, din fonduri proprii, o indemnizatie in valoare de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat."Compania se asteapta ca, in viitorul apropiat, printre masurile adoptate de Guvern sa se regaseasca si scutirea de la plata taxelor salariale pentru sumele platite de angajatori din cauze de forta majora", mentioneaza sursa citata.Intr-o scrisoare adresata angajatilor, Dan Sucu mentioneaza: "Asa cum ne-am pregatit intotdeauna pentru bine, suntem pregatiti si pentru greu. Majoritatea firmelor din grup sunt capitalizate suficient pentru a face fata unor astfel de cheltuieli; iar cele care nu sunt le voi ajuta personal sa treaca peste aceasta perioada. Probabil ca intr-o alta tara statul ar fi acceptat ca aceste cheltuieli, macar cele legate de salariati, sa fie finantate din zecile de taxe de toate felurile pe care le-am platit in toti acesti ani. La noi insa, nu-mi fac iluzii. Va trebui sa ne descurcam singuri si o vom face impreuna. (...) Imi este greu sa va scriu aceste randuri. In 27 de ani nu am fost obligat niciodata sa inchid magazinele. Pus fiind insa sa aleg intre sanatatea colegilor mei sau profitul Mobexpert, in mod responsabil nu pot face decat o singura alegere"."Suntem o companie 100% romaneasca, cu clienti si angajati din Romania. Ne preocupa profund situatia actuala si dorim sa luam deciziile cele mai responsabile pentru compatriotii nostri. Salutam promptitudinea si masurile adoptate de alte companii romanesti, printre care Banca Transilvania si CEC Bank. Ne dorim ca impreuna sa ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Grupul Mobexpert isi intrerupe activitatea pentru a isi proteja clientii si angajatii " pe Ziare.com