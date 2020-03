"Au existat tot felul de interpretari si de turisti care s-au dus la agentiile de turism si au zis: 'Eu am concediu planificat in Sicilia, in august. Vreau banii inapoi pentru ca este coronavirus' sau 'Am concediu planificat in Sovata, vreau banii inapoi pentru ca este coronavirus'. Au existat si astfel de solicitari. Atunci, care este mesajul pe care trebuie sa il transmitem din punct de vedere contractual si juridic?", a explicat Anastasiu, la o conferinta de profil.Potrivit sursei citate, exista o directiva europeana care spune ca, in cazul unor evenimente de forta majora, turistii se pot retrage si isi primesc banii inapoi, fara alte despagubiri."Asta inseamna ca daca cineva avea planificata o deplasare intr-o zona carantinata, la Wuhan, sau in orasele din Italia care sunt in carantina, atunci isi poate primi banii inapoi. Orice altceva este supus prevederilor contractuale existente", a precizat presedintele Eurolines Romania.Dragos Anastasiu a sustinut ca aceasta criza din turism, legata de coronavirus, este cauzata de emotii si nu de ratiune, iar toti oamenii au uitat ce inseamna virusul gripal, care este mult mai "daunator" decat virusul din China. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: In ce situatii poti sa primesti banii inapoi de la agentiile de turism, daca iti anulezi vacanta " pe Ziare.com