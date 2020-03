Coronavirus in Iran: Rohani acuza ca sanctiunile impuse de SUA impiedica grav combaterea epidemiei

Potrivit televiziunii, Rohani a scris unui numar de lideri mondiali, dar nu a mentionat cine sunt acestia."Intr-o scrisoare adresata unor omologi ai sai, @HassanRouhani a informat cum eforturile impotriva pandemiei #COVID19 din Iran sunt impiedicate grav de sanctiunile Statelor Unite, el cerandu-le sa nu le mai respecte", a scris pe Twitter ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif."Este IMORAL sa permiteti ca un tiran sa omoare oameni nevinovati", a afirmat Zarif.Iranul, cel mai afectat stat din Orientul Mijlociu, a afirmat joi ca a cerut Fondului Monetar International ( FMI ) acordarea unor fonduri de urgenta de 5 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei de coronavirus.Escaladarea epidemiei a afectat companiile iraniene si este pe care sa afecteze exporturile de produse non-petroliere, dupa ce multe state vecine si parteneri comerciali si-au inchis granitele.Un oficial din Ministerul Sanatatii a estimat numarul total al persoanelor infectate din tara la 12.729.Guvernatorul general al Teheranului, Anoushirvan Mohseni-Bandpey, a negat ca oficialii planuiesc inchiderea capitalei, a relatat televiziunea de stat, dupa ce oamenii au postat mesaje pe retelele de socializare afirmand ca locuitorii nu vor mai putea sa isi paraseasca locuintele incepand de duminica."Guvernatorul general al Teheranului respinge orice zvon legat de inchiderea Teheranului, ca fiind o mare minciuna", potrivit televiziunii.Programul de lucru al institutiilor guvernamentale nu va fi modificat in urmatoarele cateva zile, iar supermarketurile mari isi vor extinde programul de lucru, a spus Mohseni-Bandpey.Ministrul Sanatatii, Saeed Namaki, a spus ca oficialii au aprobat planuri pentru infiintarea unor centre de control la marginea unui numar de orase.Oficialii iranieni si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu posibilitatea raspandirii infectiilor in timpul Nowruz, anul nou iranian care incepe pe 20 martie, o perioda in care familiile calatoresc in statiuni de vacanta din tara.Vineri, presa de stat a relatat ca fortele de securitate vor goli strazile oraselor din Iran, pe parcusul unei zile, pentru a combate r ...citeste mai departe despre " Coronavirus in Iran: Rohani acuza ca sanctiunile impuse de SUA impiedica grav combaterea epidemiei " pe Ziare.com