Este vorba despre 5% din cifra de afaceri din lunile martie si aprilie, iar banii vor fi donati Ministerului Sanatatii."Eu si toate firmele pe care le detin integral, alaturi de familia mea, vrem sa donam 5% din cifra de afaceri pentru lunile martie si aprilie catre Ministerul Sanatatii, care sa foloseasca banii in incercarea de a stopa efectele coronaviruslui.Ministerul va decide daca va transfera banii catre Institutul Matei Bals sau alte spitale, dar ne dorim ca din ei sa se achizitioneze tot ce este nevoie pentru preventia si tratarea acestui virus", a declarat Marian Alecu pentru profit.ro.Acesta a precizat ca este vorba de "niste zeci de mii de euro" pe luna si ca se asteapta ca si alti oameni de afaceri sa faca acest gest.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Omul care a adus McDonald's in Romania doneaza zeci de mii de euro Ministerului Sanatatii " pe Ziare.com