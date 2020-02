Coronavirus: Prima institutie care isi inchide activitatea de relatii cu publicul

Conform unui comunicat transmis joi, ANRP isi va modifica programul de audiente telefonice, va desemna in mod suplimentar persoane calificate si va aloca mai mult timp pentru aceasta activitate, in sprijinul persoanelor care au nevoie de informatii.Astfel, de luni pana joi, informatiile vor fi oferite telefonic pe toata durata programului de lucru, respectiv de la ora 09.00 la ora 17.00, nu doar de la ora 12.00 la ora 16.00, ca in prezent. Se vor acorda audiente telefonice si in ziua de vineri, in intervalul orar 09.00 - 14.00, precizeaza sursa citata."Pentru ca activitatea de informare sa fie eficienta, insistam ca persoanele sa ne contacteze doar la numarul de telefon alocat domeniului de activitate al institutiei care corespunde, punctual, nevoii de informare:0212009471 - pentru probleme legate de modul de solutionare a dosarelor constituite in temeiul Legii nr. 10/2001;0212009470 - pentru probleme legate de modul de solutionare a dosarelor constituite in temeiul legilor de fond funciar;0212009460 - pentru probleme legate de emiterea titlurilor de plata si a certificatelor de detinator de puncte;0212009485 - pentru probleme legate de modul de solutionare a dosarelor constituite in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;0212009468 - pentru probleme legate de modul de solutionare a dosarelor constituite de culte religioase si minoritati nationale.Atragem atentia ca apelarea unui alt numar de telefon decat cel alocat strict unei problematici nu va conduce la primirea unui raspuns si, pe de alta parte, va bloca accesul altor persoane interesate de domeniul respectiv", se mai mentioneaza in comunicat.ANPR recomanda, in cazul in care se urmareste completarea dosarelor de despagubiri cu documente, transmiterea acestora prin Posta Romana sau alte servicii de curierat, cu confirmare de primire."Pentru transmiterea unor documente in copie sau a unor petitii, punem la dispozitie urmatoarele adrese de email:petitii@anrp.gov.ro - Legea nr. 10/2001;petitii.ff@anrp.gov.ro - legile fondului funciar;plati@anrp.gov.ro - emiterea titlurilor de plata si a certificatelor de detinator de puncte;legea290@anrp ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Prima institutie care isi inchide activitatea de relatii cu publicul " pe Ziare.com