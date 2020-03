Intr-un comunicat citat de The Guardian, ministrul grec al Sanatatii a spus ca barbatul avea si alte probleme de sanatate.Pana miercuri, in Grecia au fost confirmate 99 de cazuri de infectare.Pasagerii unui feribot au fost plasati in carantina in portul Limnos, ca masura de precautie, dupa ce un membru al echipajului a spus ca se simte rau, a mai precizat ministrul.Potrivit presei locale, la bord se afla 341 de pasageri si 77 membri ai echipajului.La nivel mondial, au fost inregistrate in total peste 126.000 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, dintre care mai mult de jumatate sunt vindecate, dar si peste 4.600 de decese.Cele mai afectate tari sunt China (aproximativ 81.000 de cazuri), Italia (Peste 12.000 de cazuri), Iran (9.000 de cazuri), Coreea de Sud (peste 7.755 de cazuri), Franta (peste 2.280 de cazuri), Spania (peste 2.200 de cazuri), Germania (aproximativ 2.000 de cazuri), SUA (peste 1.300 de cazuri), Elvetia (peste 650 de cazuri) si Japonia (peste 630 de cazuri).Iata LIVE cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Primul deces in Grecia. Peste 400 de oameni, in carantina pe feribot " pe Ziare.com