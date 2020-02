Coronavirus - situatia din Romania: Zeci de oameni in carantina, peste 2.000 sunt monitorizati la domiciliu. Au fost deschise dosare penale

Astfel, in acest moment, 26 de persoane se afla in carantina, iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu.Totodata, sunt in analiza la Institutul Matei Bals 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele vizitate de cetateanul italian depistat pozitiv de autoritatile italiene, conform unui comunicat remis Ziare.com.MAE adauga ca, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 137 de apeluri la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 (cele mai multe din Bucuresti - 44) cu privire la noul coronavirus."Le recomandam cetatenilor sa apeleze numarul de urgenta doar daca provin din zonele afectate sau au intrat in contact cu persoane care provin de acolo. Pentru informatii utile, le recomandam cetatenilor sa se informeze permanent de pe canalele oficiale ale Ministerului Sanatatii, Ministerului de Externe, Ministerului Afacerilor Interne si Departamentului pentru Situatii de Urgenta", se arata in document.De asemenea, comunicatul precizeaza ca marti au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea de "zadarnicirea combaterii bolilor", in cele doua cauze fiind cercetate 4 persoane.Referitor la cetatenii romani aflati in zonele afectate din Italia, in regiunea Lombardia exista aproximativ 200.000 de cetateni romani, iar in regiunea Veneto aproximativ 120.000, arata MAE."In legatura cu achizitia de echipamente specifice, in aceasta dimineata au fost depuse la Oficiul National de Achizitii Centralizate, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, 10 oferte pentru scanere termice, iar negocierile vor fi purtate in cursul acestei zile", au adaugat reprezentantii Guvernului.Citeste si:Autoritatile din Dolj cauta pasagerii din avionul cu care a calatorit italianul infectat cu coronavirusPrimarul din Focsani: Daca apare o singura persoana infectata cu coronavirus inchid orasul, iau cele mai drastice masuri! Metrorex ia masuri pentru prevenirea contaminarii cu coronavirusA.G. ...citeste mai departe despre " Coronavirus - situatia din Romania: Zeci de oameni in carantina, peste 2.000 sunt monitorizati la domiciliu. Au fost deschise dosare penale " pe Ziare.com