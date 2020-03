"Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentatia publica, industria sunt cele care simt deja primele efecte. Vor urma, din pacate, si altele.Pentru a putea iesi din criza cu cat mai putine pagube, e nevoie sa fim pregatiti cu masuri de sprijin pentru companii si angajatii lor", a transmis Barna pe Facebook Liderul USR a amintit ca deputatul Claudiu Nasui a propus deja cateva masuri ce pot fi implementate relativ repede . Ele pot fi completate si cu alte actiuni dupa consultarea tuturor celor care au un cuvant de spus in aceste chestiuni: companii, investitori, sistemul financiar, sindicate.Iata masurile propuse de Nasui:"Este esential in acest moment sa existe un dialog real intre actorii din economia reala si autoritati. Institutiile publice trebuie sa aiba o atitudine proactiva, nu reactiva.In lipsa acestui dialog, efectele o sa le vedem in bugetele publice si in cifrele agentiilor de ocupare a fortei de munca", a punctat Barna.Citeste si: Partidul lui Ciolos activeaza o celula de criza pentru coronavirus - 5 masuri urgente solicitate autoritatilorA.G. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: USR cere Guvernului un plan de protejare a economiei si joburilor - 5 actiuni urgente " pe Ziare.com