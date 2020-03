Pacientul infectat locuieste in capitala Groenlandei, Nuuk, si a fost plasat in regim de izolare la domiciliu, au precizat autoritatile locale."Mai multe dispozitii au fost implementate pentru a face fata acestei noi situatii. Este important ca rezidentii sa respecte recomandarile oficiale, acum ca epidemia a ajuns pe teritoriul nostru", a declarat prim-ministrul Groenlandei, Kim Kielsen, citat de cotidianul local Sermitsiaq, intr-o conferinta de presa.Inainte de anuntul referitor la acest prim caz, autoritatile de pe aceasta insula cu o populatie de 56.000 de locuitori au emis un set de recomandari, incercand sa limiteze raspandirea noului virus.Astfel, guvernul local le-a recomandat rezidentilor sa evite cursele aeriene considerate "non-esentiale" spre si dinspre Groenlanda, inclusiv cursele interne, la fel ca si adunarile publice la care participa mai mult de 100 de persoane.Danemarca - inclusiv Groenlanda si Insulele Feroe (arhipelag autonom danez din Atlanticul de Nord) - si-a inchis sambata granitele in fata vizitatorilor straini, incercand sa incetineasca propagarea epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus.Potrivit unui bilant publicat luni, 910 cazuri de coronavirus au fost detectate in tarile nordice si teritoriile lor, unde o persoana a murit din cauza acestei contaminari, potrivit autoritatilor sanitare.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Coronavirusul a ajuns si in Groenlanda. A fost confirmat primul caz " pe Ziare.com