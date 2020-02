Coronavirusul a facut mai multe victime decat SARS. China are nevoie urgent de masti de protectie

La zece zile dupa izolarea Wuhan, metropola gigantica din China aflata la epicentrul virusului care s-a raspandit in 24 de tari, Comisia Nationala de Sanatate a raportat un bilant de 361 de morti, dintre care 57 de decese duminica, arata AFP.Epidemia a infectat peste 17.000 de oameni in China si cel putin 171 in strainatate. Peste 11.000 de cazuri au fost confirmate in provincia Hubei, unde se afla Wuhan, noteaza Reuters.In China continentala (cu exceptia Hong Kong si Macao) sunt in prezent confirmate mai multe decese ca urmare a acestui coronavirus decat din cauza epidemiei de SARS, care a ucis 349 de persoane in 2002-2003.Bilantul de 57 de morti intr-o singura zi este, de asemenea, cel mai mare de la debutul epidemiei, in decembrie.Virusul a facut pentru prima data un mort in afara Chinei - un barbat chinez de 44 de ani din Wuhan, care a murit in Filipine, dupa cum a anuntat duminica dimineata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).China are nevoie urgent de materiale medicale pentru a face fata epidemiei de coronavirus, inclusiv masti, ochelari si combinezoane de protectie, au declarat luni diplomati chinezi, citati de AFP.Mai multe tari, inclusiv Franta, Regatul Unit, Japonia si Coreea de Sud, au trimis deja echipamente in China, a declarat jurnalistilor o purtatoare de cuvant a ministerului chinez al Afacerilor Externe, Hua Chunying.In China, seria celor zece zile de sarbatoare cu ocazia Anului Nou chinezesc s-a incheiat duminica, insa tara continua sa functioneze la ralanti, multe companii prelungind automat perioada libera cu o saptamana sau permitandu-le angajatilor sa lucreze acasa.In Shanghai, capitala economica a tarii, o cladire de birouri a interzis angajatilor sa acceseze locul lor de munca, citand un decret municipal care amana reluarea activitatii pana la 10 februarie.La Beijing, unde aproape toti locuitorii au fetele acoperite cu masti de protectie, cartierele de afaceri au ramas in mare parte pustii, iar traficul auto este mult mai rarefiat decat intr-un weekend linistit.Verificari ale temperaturii corporale sunt efectuate sistematic la intrarile in cladirile de birouri sau in locuri publice, cum ar fi parcurile.Guvernul a acordat trei zile suplimentare de concediu in speranta ca va intarzia revenirea in orase a sute de milioane de lucratori care s-au into ...citeste mai departe despre " Coronavirusul a facut mai multe victime decat SARS. China are nevoie urgent de masti de protectie " pe Ziare.com