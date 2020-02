Comisia nationala de sanatate a raportat, de asemenea, 508 noi cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, toate, cu exceptia a noua cazuri, fiind depistate in provincia centrala Hubei, unde epidemia a inceput in decembrie, relateaza AFP.Pe de alta parte, lumea incearca sa se protejeze cat mai mult, astfel ca SUA si Coreea de Sud au anuntat ca vor sa "reduca" un exercitiu militar comun prevazut sa aiba loc in primavara, din cauza epidemiei cauzate de noul coronavirus.Comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, generalul Robert Abrams, si seful de stat major din Coreea de Sud, generalul Park Han-ki, "analizeaza daca pot reduce exercitiul de comandament, din cauza preocuparilor privind coronavirusul", a declarat secretarul american al Apararii, Mark Esper, in cadrul unei conferinte de presa comune.La randul sau, ministrul Jeong Kyeong-doo a precizat ca 13 soldati sud-coreeni au fost diagnosticati cu noul coronavirus si ca permisiile au fost suspendate pentru toate fortele armate ale tarii, inainte de a restrictiona deplasarile.Situatia din Coreea de Sud este "grava", a adaugat ministrul Apararii. Cele doua tari, care au redus deja in mare parte exercitiile militare pentru a facilita negocierile privind programul nuclear al Coreei de Nord, au planificat in primavara un exercitiu de coordonare a comandamentelor.OMS spune ca epidemiile cu noul coronavirus sunt ingrijoratoare, dar nu e cazul unei pandemii globale ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Americanii reduc exercitiile militare. China anunta un bilant in scadere al mortilor " pe Ziare.com